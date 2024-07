Sportivi, sexy e firmati: i look delle vip per l’allenamento

Non ci sono scorciatoie, le chiavi per avere un fisico al top sono due: corretta alimentazione e allenamento. Lo sanno bene le vip, che col corpo ci lavorano. Oltre a mettere i giusti alimenti nel piatto, le famose di casa nostra si dedicano con assiduità all’attività fisica. In palestra o all’aria aperta, le possibilità sono tantissime. Loro pubblicano le training session su Instagram, per la gioia delle follower, che prendono anche spunto di sporty look.

A tutto colore

Lo sport è (o almeno dovrebbe essere) un momento di allegria per il corpo e per la mente. Allora perché non abbigliarsi con tonalità accese? Sono tante le vip che si buttano sulle nuance frizzanti. Ciclista entusiasta, Justine Mattera si dedica anche al running. Prima di iniziare a correre, l’americana fa un po’ di stretching e… mostra il suo outfit sportivo. Total look Brooks per lei, con t-shirt tecnica verde, shorts con dettagli in tonalità, calze gialle e sneakers multicolor. Punta invece sul rosso Michela Persico. Durante la luna di miele con il neo-marito Daniele Rugani, la giornalista si è divertita giocando a padel. La sua mise, composta da reggiseno sportivo e leggings, è davvero infuocata. Toni simili per Elisabetta Canalis, più tonica che mai in palestra: la mise Alo è super energizzante.

Vip in black

Nello sport, sul red carpet, nella vita quotidiana: il nero si presta a tutte le occasioni. Con la più classica delle tonalità non si sbaglia mai e l’effetto wow è sempre garantito. Le vip alle prese con l’allenamento propongono outfit total black. Appassionata di fitness, Cristina Marino ha anche un’app dove propone sessioni personalizzate per tenersi in forma. Sul set per un progetto lavorativo, l’influencer ha posato con i capi della sua linea, Befancyfit. Giulia Calcaterra gira il mondo, prediligendo mare e caldo. L’ex velina ha condiviso alcuni scatti da un paradiso tropicale: nelle immagini indossa shorts e reggiseno Puma. All’allenamento non si rinuncia nemmeno in vacanza.

Tra mare, montagna e…

Chi l’ha detto che l’attività fisica si può fare solo in palestra? Ogni luogo è buono per un po’ di sport. Nella sua Sardegna insieme al nuovo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, Melissa Satta si è divertita sulla moto d’acqua. Il suo outfit, composto da un body grafico in neoprene a maniche lunghe di Rip Curl, è perfetto per l’occasione. Prima delle nozze con Loris Karius, Diletta Leotta si è dedicata ai preparativi, senza rinunciare al fitness. La conduttrice ha postato una serie di scatti dall’Isola di Vulcano. Per la scalata tra le rocce laviche ha scelto un completo rosa accesso di Benetton. Nelle settimane precedenti il sì con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha invece trascorso il tempo giocando a tennis: in Adidas è chic. Guarda nella gallery i look sportivi delle vip.

