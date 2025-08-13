yes

Dal jet privato al van, i look da viaggio delle vip

Chiara Ferragni non rinuncia alle New Balance, Melissa Satta e Diletta Leotta sfoggiano la borsa tutta loghi

I look da viaggio delle vip per l'estate 2025

Estate, tempo di vacanze: tutte le vip sono in vacanza. Le destinazioni sono le più disparate, così come i modi per raggiungerle. C’è chi sceglie il jet privato per comfort e privacy, chi si affida a un classico volo di linea e chi preferisce auto o van. Qualunque sia il mezzo, una cosa è certa: i look da viaggio delle famose sono sempre studiatissimi e, come di consueto, ben documentati sui social. Tra chi predilige lo stile casual e chi invece non rinuncia all’eleganza e ai brand di lusso, le celeb non rinunciano mai a essere glamour.

Sul jet: comfort e stile tra le nuvole

Chiara Biasi

Volare alto, in tutti i sensi: il jet privato resta il mezzo di trasporto più esclusivo. Alcune vip lo scelgono anche per i loro spostamenti estivi. L’influencer Chiara Biasi posa con nonchalance sulla scaletta dell’aereo: il suo outfit è un concentrato di tendenze street. T-shirt oversize firmata Balenciaga, jeans baggy militari e capelli raccolti in una lunga treccia. Il tutto completato da una capiente borsa, sempre della maison francese: un proposta perfetta per chi non vuole rinunciare al glamour, nemmeno a 10.000 metri di quota. Stile sporty-chic per Elettra Lamborghini, che in volo ha festeggiato persino il compleanno. L’ereditiera e cantante ha optato per una comoda tuta e un cappellino con Topolino, giocoso e ironico. Impossibile non notare Wanda Nara, che ha condiviso sui social la sua partenza con una jumpsuit rosa Barbie firmata Gucci. A completare il look, una preziosa borsa Hermès abbinata. Per il successivo viaggio “on the road” in Argentina, Wanda non ha rinunciato allo stile: la sua valigia era – come sempre – un tripudio di capi firmati.

Comodità in aereo: vip in viaggio

Diletta Leotta

Per i voli commerciali, soprattutto quelli a lungo raggio, il comfort diventa una priorità. Ma, anche qui, le vip dimostrano che si può essere stilose senza sacrificare la comodità. Diletta Leotta, partita per Miami, ha indossato un completo felpa e pantaloni in stile athleisure. Ad attirare l’attenzione però sono stati gli accessori: tote logata Goyard e valigia Rimowa cromata, perfetta per un tocco luxury in aeroporto. In direzione Puglia, Ilary Blasi ha sfoggiato un look perfetto per il gate: pantaloni cargo beige, camicia crop azzurra che mette in evidenza gli addominali scolpiti, valigia Samsonite e borsa Dior a tracolla. Un mix tra praticità e tendenza, ideale per chi vuole restare cool anche durante i controlli di sicurezza. Melissa Satta, in vacanza in Giappone, ha scelto un outfit street dallo spirito internazionale. Il pezzo forte? Le Vans multicolor con stelle, abbinate a una borsa Au Départ con le sue iniziali. Un outfit fresco, giovane e adatto per lunghe camminate tra le vie di Tokyo.

Chiara Ferragni globetrotter e… trendsetter

Chiara Ferragni

Nonostante il periodo turbolento dovuto allo scandalo Pandoro, Chiara Ferragni continua a viaggiare spesso per lavoro e non perde occasione per condividere i suoi look con i follower. Casual o più elegante, negli ultimi mesi ha mostrato una preferenza per le sneakers New Balance 9060, comode ma super fashion. Immancabile il trolley Louis Vuitton con stampa Monogram, che la segue ovunque. Le borse sono sempre al centro dell’attenzione nei suoi scatti: dalla Flap di Chanel, alla nuovissima 25, sempre della maison francese, passando per la Teckel bordeaux di Alaïa, ce n’è per tutti i gusti. Ogni outfit, curato nel minimo dettaglio, diventa subito fonte d’ispirazione per le fan. Dalle piste d’atterraggio private agli aeroporti più affollati, fino ai viaggi in van tra una tappa e l’altra, le vip sanno bene come trasformare ogni partenza in un’occasione di stile. Scopri nella gallery tutti i look da viaggio delle famose. 

borsa
Prezzo 1.900,00€
Alaia
Dove lo trovi
borsa
Prezzo 2.365,00€
Au Départ
Dove lo trovi
sneakers
Prezzo 190,00€
New Balance
Dove lo trovi
sneakers
Prezzo 95,00€
Vans
Dove lo trovi
valigia
Prezzo 1.180,00€
Rimowa
Dove lo trovi
I prezzi sono indicativi e raccolti al momento della redazione dell'articolo

