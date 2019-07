Lorella Boccia, bikini e panorami mozzafiato

Dopo quelle nozze da favola, tra abiti sontuosi e fuochi d’artificio, la luna di miele non poteva essere da meno. E infatti Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono regalati un viaggio in Paradiso. Partita alla volta della Polinesia Francese, la coppia non ha dimenticato i follower, regalando scorci mozzafiato e panorami incredibili.

Giocano, si divertono, scherzano, si baciano, danno prova di grande feeling e complicità, con l’acqua cristallina dell’Oceano Pacifico a fare da sfondo. Lorella Boccia in bikini mette in mostra il suo fisico esplosivo, posando a volte ironica e scanzonata, altre seducente e maliziosa.

Ogni giorno Lorella Boccia sfoggia una mise nuova, ma sempre d’effetto. I top sottolineano il décolleté esplosivo, gli slip sgambatissimi il lato B perfetto. Alterna costumi Sand ad altri Bikini Lovers o Mermazing, scegliendoli di volta in volta in lurex scintillante o bordati di romatico pizzo. Tutti diversi, ma uno più sensuale dell’altro. Guardali nella gallery.

