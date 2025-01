Lourdes Leon Ciccone si spoglia per l’uomo Saint Laurent

Provocazione, sicurezza, rifiuto delle convenzioni: lo stile di Lourdes Leon Ciccone è basato su questi capisaldi e negli anni si è fatto ben riconoscibile. L’animo ribelle l’ha sicuramente ereditato da sua madre Madonna, che nel corso della sua carriera ha sfidato le regole sociali e imposto nuovi modi di vivere la moda e la musica. La primogenita in questo ha seguito le sue orme, puntando su outfit sensuali e spesso basati su giochi bollenti di vedo-non-vedo. Non fa eccezione il look scelto per assistere alla sfilata di Saint Laurent durante l’Haute Couture Week a Parigi, dalle trasparenze a dir poco audaci. Un bel topless che ha “ravvivato” il pubblico delle sfilate.

Il look di Lourdes Leon Ciccone

A Parigi alla sfilata uomo autunno-inverno 2025-2026 di Saint Laurent, Lourdes Leon Ciccone ha indossato una tuta nera strapeless in rete sottilissima e totalmente trasparente, un modello fasciante e che oltre a sottolineare ogni forma lasciava ben poco all’immaginazione. Sotto solo un tanga, il seno lasciato libero, e sopra un lungo trench di pelle nera. Ai piedi un paio di sandali con il tacco alto. La figlia di Madonna ha posato davanti ai flash con audacia e spavalderia, dimostrando self confidence da vendere, coprendosi inizialmente con il braccio piegato. La mano lentamente ha svelato un seno dopo l’altro, lasciandosi andare a un topless provocante.

Il vedo-non-vedo

Il vedo-non-vedo è per Saint Laurent un tratto distintivo. Tulle, pizzi, organze, chiffon che lasciano intravedere i corpi sotto i vestiti sono una costante delle sue creazioni. Era inevitabile che la maison diretta da Anthony Vaccarello incontrasse prima o poi l’estetica di Lourdes Leon Ciccone, che delle trasparenze ha fatto un cavallo di battaglia per i suoi look. Già lo scorso anno, alla sfilata parigina del brand, Lola aveva indossato una catsuit in pizzo nero che lasciava intravedere il seno nudo tra i ricami, ma quest’anno ha alzato l’asticella della sensualità osando con una mise ancora più audace.

Gli outfit provocanti di Lourdes Leon Ciccone

Del resto gli outfit sensualissimi di Lourdes Leon Ciccone non si contano più. Minidress inguinali e abiti attillatissimi sono protagonisti del suo guardaroba ormai da tempo e le trasparenze sono il suo biglietto da visita. Un esempio lo aveva offerto con un outfit Mugler composto da leggins e corpetto, ad alto tasso erotico. Con il suo corpo ha un rapporto invidiabile, come ha dimostrato anche posando nuda, con le parti intime coperte solo da una borsa, per una campagna di Dion Lee. Ma per Lola la libertà passa anche dalla depilazione: non è raro infatti vederla ad eventi pubblici e red carpet con i peli sotto le braccia.

Tale madre tale figlia

Come recita il famoso detto, la mela non cade mai lontano dall’albero. E la capacità di essere tanto audace con la massima naturalezza, a Lourdes Leon Ciccone l’ha sicuramente trasmessa sua madre Madonna. La pop star infatti nel corso della sua carriera decennale ha spesso anticipato le tendenze e contribuito con il suo stile sempre molto personale e disinibito ad abbattere convenzioni e tabù. Innumerevoli sono le mode che ha lanciato, e altrettanti sono gli scandali che ha causato con le sue scelte di stile. Insomma, è evidente che a casa Ciccone la provocazione sia… una tradizione di famiglia. Guarda l’outfit di Lourdes Leon Ciccone a Parigi.

