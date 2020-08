L’underboob diventa un trend irrinunciabile

Con “underboob” si intende la vista della parte inferiore del seno. Si sarebbe detto un incidente, fino a qualche anno fa, è invece una zona volutamente esposta in questo periodo. Le star internazionali sono irrefrenabili nel mostrarsi: che sia sotto a un top o grazie ad un costume, quella piccola rotondità fa capolino sempre più spesso sulle loro bacheche social.

La quarantena non ha frenato l’intraprendenza di Bella Hadid. Dal servizio fotografico casalingo ai microbikini sul terrazzo di casa, la supertop quest’anno può essere incoronata senza alcun dubbio regina dell’underboob. Seguita a ruota da Emily Ratajkowski, Rita Ora e Kendall Jenner, che il costume lo preferiscono “estremo”.

Posano con un underboob anche le stelline di casa nostra: Taylor Mega solleva il reggiseno Fashion Nova sul lago di Garda e persino Alba Parietti si fotografa con un bikini rivelatore. Il seno sbuca malizioso da sotto al top nero di Giulia De Lellis. Stesso capo ma in versione Lolita per Clizia Incorvaia: entrambe lo indossano tranquillamente senza biancheria intima. Le sorelle Ferragni sollevano il bikini quel tanto che basta.

Belen Rodriguez di solito mostra altre caratteristiche del suo corpo, ma ecco che nella campagna dei costumi Me Fui i creativi scelgono di puntare su un, seppur accennato, underboob. E’ la stessa tecnica usata per Kampos: Marica Pellegrinelli indossa un costume maschile, ma per fugare ogni dubbio solleva la maglietta e mostra uno scorcio di seno.

Di questa sensualità social, esibita e acchiappaclick, bisogna farsene una ragione. Se non avete ancora il coraggio di svelare un underboob in spiaggia, guardate la gallery e imparate dalle vip!

