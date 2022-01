Il 2022 è iniziato col botto per Megan Fox: l’attrice ha accettato la proposta di nozze di Machine Gun Kelly. Il cantante ha organizzato tutto nei minimi dettagli, al Ritz-Carlon Dorado Beach di Puerto Rico, lasciando la fidanzata senza fiato. “Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano. Un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto sì”, ha scritto la Fox, postando il video del momento su Instagram e aggiungendo come poi i due abbiano bevuto il sangue l’uno dell’altra.

I significati nascosti nell’anello

Anticonformista nella vita e nell’abbigliamento, Machine Gun Kelly non poteva che regalare a Megan Fox un anello fuori dal comune. Insieme al gioielliere Stephen Webster, il musicista ha disegnato un pegno dal forte significato simbolico. “So che la tradizione prevede un anello ma con Stephen ne abbiamo disegnati due: il primo con lo smeraldo (la sua pietra di nascita) e il secondo con il diamante (la mia pietra di nascita), incastonati su due fasce magnetiche che si attraggono come due metà della stessa anima, a formare il cuore oscuro che è il nostro amore”, ha dichiarato lo sposo. Il valore del prezioso, con le due pietre da circa quattro carati l’una, si aggirerebbe intorno ai 400mila dollari.

Nozze di coppia?

Quale sarà lo stile scelto per il matrimonio? Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno fatto molto discutere per i loro look di coppia, sfoggiati in questo anno e mezzo di love story. Vi ricordate l’abito bondage di lei abbinato alla lingue nera di lui? Di certo non è passato inosservato l’outfit adottato dal rapper per la proposta: una maglia a righe black and white ricoperta di paillettes. In molti l’hanno subito paragonata al look indossato da Travis Barker per chiedere la mano a Kourtney Kardashian (QUI i dettagli). Del resto i due sono migliori amici: saranno nozze di coppia?

Insieme a Milano

Dopo un avvenimento tanto importante, si pensava che Machine Gun Kelly e Megan Fox si prendessero qualche giorni di relax in Costa Rica. I due invece sono immediatamente partiti. Direzione? Milano. La coppia è arrivata in città per lo show uomo di Dolce&Gabbana, dove lui ha sfilato. Con il corpo longilineo, il rapper è un modello perfetto. La Fox in prima fila ha osservato con orgoglio il futuro marito in passerella. L’attrice era super sexy con dei pantaloni di pelle e un top in pizzo ma l’accessorio che ha catturato l’attenzione era ovviamente ben saldo all’anulare. Scopri i dettagli dell’anello da favola nella gallery.

