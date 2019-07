Madalina Ghenea, una diva in Damiani

Nel 2016 Madalina Ghenea è entrata nel cuore e nelle case degli italiani grazie al sua partecipazione come valletta al Festival di Sanremo. Da allora la modella rumena ha sempre lavorato molto bene nel nostro Paese, grazie alla sua bellezza prorompente e all’appeal da diva d’altri tempi.

Qualche giorno fa Madalina Ghenea ha fatto fermare traffico e curiosi per le vie del quadrilatero della moda di Milano, impegnata a girare uno spot per Damiani. Sotto l’occhio vigile di Silvia Damiani, vicepresidente della storica maison di gioielli, Madalina si è prestata a favor di camera in quella che sembra la ricostruzione di una scena da film hollywoodiano dove una bellissima attrice è intenta a fuggire dai flash dei paparazzi.

Dal bustino strettissimo del lungo vestito con gonna ampia per un pelo non scappa fuori un seno. Madalina Ghenea si dà un’aggiustatina e riprende a girare, splendida più che mai coi preziosissimi gioielli Damiani addosso.

LEGGI ANCHE

>>>Madalina Ghenea, mamma che curve!<<<

>>>Stone, Romanoff e i mille modi di essere una donna Damiani<<<