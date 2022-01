Madonna con la vestaglia Versace mostra i lividi e poi fa il bidet

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Idea regalo Un voto al colore 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

“La vita mi ha presa a botte. Pensate che mi importi? Solo al diavolo gliene frega”. Continuano le provocazioni in casa Madonna. L’artista ha postato una serie di foto esplicite dove mostra una coscia ferita. La pelle arrossata, i lividi vistosi: la cantante sembra essersi fatta davvero male. Cos’è successo? – Sei caduta dalla moto? – Spero tu ti senta presto meglio, scrivono i fan preoccupati. Per ora non trapelano altri dettagli sull’accaduto ma dagli scatti social non emergono solo le escoriazioni.

Seno strizzato e gambe aperte

A 63 anni Madonna non ci pensa nemmeno a smettere di stuzzicare (e indignare) il mondo. Il suo profilo Instagram è un tripudio di pelle esposta, outfit fetish, frasi sibilline. Camaleontica da sempre, nel lavoro e nell’amore, in queste nuove immagini la star si mostra con due trecce bionde, trucco da bambola e gesti sfacciati. Gambe aperte, mani che mimano una pistola, un primo piano sul seno, stretto in un reggiseno di pizzo nero, adornato da una miriade di collane: la cantante si sente bene nel suo corpo e lo mette in mostra.

Madame X sul bidet

C’è poi una foto di spalle dove Madonna è seduta… sul bidet. Indossa gli slip, quindi probabilmente non si sta lavando ma lo scatto ha comunque un fortissimo impatto visivo. A coprire il corpo una vestaglia in seta di Versace, con l’inconfondibile stampa La Greca. Sulla schiena è ben in evidenza la scritta Madame X, l’alter ego della Ciccone. Gli altissimi tacchi e le autoreggenti aumentano il fattore hot. In bagno e con i lividi, scopri le nuove immagini audaci di Madonna nella nostra gallery.

