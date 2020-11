Come spesso accade, la carriera di influencer di Mafalda De Simone è iniziata per gioco. A posare per post inerenti outfit e make-up, però, ci ha preso presto gusto. In poco tempo ha superato i 150mila follower, diventando una delle tante influencer italiane. “Sicuramente l’istinto è stato fondamentale durante il mio primo periodo di attività su Instagram” ha raccontato a Lookdavip.

Mora, capelli lunghi e occhi scuri, curve prosperose e un fisico mediterraneo, Mafalda De Simone non si tira indietro quando c’è da sedurre. Mostra qualche scorcio di pelle nuda e in bikini Tezenis è una bomba sexy con lato B in primo piano. Ma sulla pagina Instagram sa alternare gli scatti più piccanti ad altri più freschi e sbarazzini. Come quello autunnale, con l’uva tra le dita o quello sugli scalini con la borsa di paglia Caterina Bertini, in cui tira fuori l’animo romantico. Qualunque sia il post, lei lo pensa fin nei minimi dettagli: “Bisogna curare il tipo di posa, i colori, le luci” racconta parlandoci del suo lavoro.

La chiave del successo di Mafalda De Simone? Lei ce la spiega con semplicità: “Il mio profilo è orientato principalmente al mondo della moda e del beauty. Ogni giorno cerco di dare il massimo per fornire ai miei follower suggerimenti sinceri sui prodotti e i brand con cui entro in contatto, cercando sempre di mantenere una mia identità e originalità”.

“Credo che ‘lanciare una moda’ sia un privilegio”, continua Mafalda De Simone “e sono onorata di poterlo fare. Per riuscirci bisogna però ‘essere alla moda’, ossia conoscere le tendenze del momento, aggiungendo un tocco di personalità, per poi trasferirle alle altre persone”. Per il futuro desidera continuare a fare quello che fa, ma non fermandosi all’Italia: la sua ambizione è di conquistare il mondo.

Non la conosci? Guardala nella nostra gallery…

