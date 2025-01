I maglioni delle vip: caldi e giocosi, con un tocco di sensualità

Morbidissimi, caldi e avvolgenti: i maglioni sono il capo invernale per eccellenza e aggiungerne uno al proprio guardaroba è sempre un’ottima idea. Per trovare la giusta ispirazione ecco che vengono in aiuto le vip che sfoggiano le loro scelte di stile sui social. Quelli con pattern che andavano nei decenni passati sono tornati ad essere di tendenza, e anche le scritte piacciono parecchio, come pure le applicazioni soprattutto se romantiche e scintillanti. E poi non è detto che il maglione serva solo per infagottarcisi dentro: c’è anche chi lo interpreta in chiave sexy…

Maglioni vintage

Hanno l’aria un po’ vintage i maglioni più cool sfoggiati in questo periodo dalle celebrità: pattern geometrici e colori neutri la fanno da padroni. Per il suo, Chiara Ferragni sceglie il marrone, nuance di tendenza dell’autunno e che anche in inverno piace tantissimo. L’influencer in montagna ha indossato un capo Dsquared2 in lana con motivo a intarsio che gioca con nuance più tenui e più intense.

Elisabetta Gregoraci non rinuncia ai top brand nemmeno in alta quota: sulla neve indossa Prada. Jennifer Lopez ha scelto un modello Chanel in lana e seta beige con ricami simili a petali che sul petto formano un quadrifoglio porta fortuna. Michelle Hunziker preferisce il classico motivo spigato bianco e nero per il suo pullover morbido e dall’aspetto caldissimo.

Paillettes e applicazioni

A rendere i maglioni più eleganti e ricercati ci pensano le applicazioni, capaci di trasformare il capo da comodo e confortevole a sofisticato e chic. Bianca Guaccero ravviva il total black grazie agli strass del maglione Luisa Spagnoli. Il pullover della principessa Charlene di Monaco ha scollo a lupetto, ed è realizzato in filato di cashmere, con perline di vetro e acrilico ricamate a mano con effetto dégradé. Taylor Mega propone uno sweater giocoso, tutto fiocchi. Natalia Paragoni è in pendant con la figlia grazie ai funghetti sui maglioni verdi.

Natale alle spalle

In tante hanno sfoggiato, complici le festività, dei maglioni rossi o dedicati al Natale. Sicuramente in saldo adesso, potrebbero essere un buon investimento per il prossimo inverno.

Il pullover morbidissimo Tezenis indossato da Giorgia Palmas si accende paillettes rosse tanto piccole quanto luminose. Cristina Chiabotto ha scelto un capo MVP Wardrobe in red mohair che lascia maliziosamente nude le spalle. Quello Mc2 Saint Barth di Clizia Incorvaia contiene una lista dei desideri: tra gli altri una carta di credito illimitata, un milione di follower e una borsa nuova.

Sexy col maglione

Anche indossando caldi maglioni, non è detto che si debba rinunciare ad essere sexy: basta lasciare scoperto qualche centimetro di pelle per aggiungere un tocco di provocazione all’outfit invernale. Sensualità frizzante per Chiara Nasti che punta sugli addominali a vista. L’influencer ha scelto un maglioncino crop Alo grigio e con motivo a trecce abbinato agli shorts.

La più sfrontata è sicuramente Sidney Sweeny, che lascia la zip del suo cardigan di lusso completamente sbottonata!

