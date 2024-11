Mahmood sceglie il lusso di via Montenapoleone: dove fa shopping?

Lungo trench in pelle, jeans, sneakers e occhiali neri per la passeggiata milanese

Mahmood è uno degli artisti più ammirati del nostro panorama musicale. Apprezzatissimo per i suoi brani, il cantante è seguito dai fan anche per il suo approccio stilistico unico. Lui che mixa pezzi d’archivio con proposte di lusso delle collezioni attuali, sa come farsi notare, tanto sul palco quanto nella quotidianità. Paparazzato per una battuta di shopping in centro a Milano, non è passato inosservato.

Look e capelli sul palco

Dopo aver fatto ballare Milano, Roma e Napoli, Mahmood ha dato appuntamento ai fan a maggio, con nuove date dell’NLDA Tour. “Grazie a voi per tutto l’amore e per essere stati con me” ha scritto il cantante su Instagram, postando una serie di immagini e video dei concerti. I suoi look, creati in collaborazione con la stylist Ramona Tabita, hanno catturato la curiosità del pubblico. Prada, Palomo, Willy Chavarria: per lui cravatte, cristalli, petto nudo ed eco-fur. In testa ha sfoggiato durag in seta con decori metallici oppure stravaganti acconciature, ad opera di Alfredo Cesarano. L’hairstylist ha realizzato dei simboli mistici con i capelli di Mahmood. Ci sono la chiave della vita, stilizzazione dei genitali maschili e femminili, l’occhio di Horus, amuleto di protezione e prosperità, che richiama anche le origini egiziane dell’artista, e una croce simile a quella sfoggiata nel video di Ra Ta Ta.

Dove compra Mahmood?

Terminato, per ora, l’impegno con il tour, Mahmood si è concesso un pomeriggio libero per una passeggiata in centro a Milano, intervallata da un po’ di shopping nel quadrilatero della moda. Il cantante è entrato nella boutique Ferragamo, dove si è intrattenuto a lungo con i commessi. Qualche chiacchiera, una telefonata e, ovviamente, la prova di abiti e accessori. Immortalato dai paparazzi mentre si muoveva tra i vari piani del negozio, l’artista ha mostrato molto interesse per le collezioni. Acquisti privati o era a caccia di outfit per qualche evento pubblico? Questo non si sa ma di certo Mahmood è uscito dal negozio con un paio di occhiali dalla forma curiosa. Design all’avanguardia e profilo importante per questa montatura, in vendita a 360 euro.

Come Matrix

Il look indossato da Mahmood per l’incursione di shopping da Ferragamo è decisamente stravagante. Il suo outfit ricorda quelli dei protagonisti di pellicole quali Matrix o Blade Runner: futuristico e post-apocalittico. Il cantante ha optato per un lunghissimo trench in pelle invecchiata che scende fino alla caviglia. Per lui anche jeans blu scuro, canotta nera e felpa con cappuccio e zip, portata aperta. Ai piedi spuntano le Nike Air Max frutto dell’esclusiva collaborazione con Comme des Garçons (377 euro). I capelli mossi e scuri sono lasciati al naturale mentre alle orecchie si notano una sfilza di orecchini, tra cui un pendente a forma di croce. Lui cammina fiero nelle vie del centro di Milano, nella sua mise accattivante: guardalo nella gallery.

