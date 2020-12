In versione minimal o esagerate, rendono vivace e preziosa ogni mise. Per questo le vip le amano: da Elisabetta Canalis a Silvia Toffanin

Capi low cost o creazioni di top brand, abiti da red carpet o camicette, vestiti in tessuti pregiati o caldi maglioni di lana. Qualunque siano lo stile e l’occasione, c’è un dettaglio che accomuna gli outfit più di tendenza dell’autunno: le maniche a sbuffo. Che sia una semplice arricciatura all’altezza della spalla o un rigonfiamento importante su tutto l’avambraccio poco importa, quello che conta è aggiungere quel tocco di volume che rende meno noiosa ogni mise.

Minimal o esagerate? Vale tutto

In fatto di maniche a sbuffo, Giulia De Lellis non conosce mezze misure. Quelle del suo maglione Wandering sono enormi e arricchite dalla lavorazione tricot. Più sobrie quelle del tubino arancione dalla scollatura abissale di Elisabetta Canalis, che si gonfia sulle spalle. Minimal, ma sempre in linea con il trend, gli sbuffi della giacca Zara di Kate Middleton.

La manica giusta per ogni occasione

Per sedurre, per farsi coccolare o per stare al centro dell’attenzione: le maniche a sbuffo fanno la loro figura in ogni occasione. Un tubino attillato e ultra corto, con maniche velate e impreziosite da pois tono su tono: riuscite a immaginare niente di più sexy del vestito Fendi di Martina Stella? Valentina Ferragni invece sceglie il calore e la comodità di un pullover che si arriccia sulle spalle per una giornata da trascorrere intorno al camino. Federica Fumagalli ha voluto le maniche importanti addirittura per il vestito da sposa nel giorno delle nozze con Luigi Berlusconi: un’idea di classe e di tendenza insieme.

Le maniche a sbuffo conquistano la tv

Dalla vita privata a quella pubblica: le maniche a sbuffo hanno conquistato anche la tv. Sono le protagoniste degli outfit di ospiti e padrone di casa degli show televisivi, che le sfoggiano a più non posso. Sono ad esempio il dettaglio che accomuna molti degli abiti che Stefania Orlando ha scelto per le puntate del Grande Fratello Vip. A Verissimo invece Silvia Toffanin sfoggia un maglioncino Philosophy di un rosa pallidissimo reso ancora più chic dall’arricciatura sulle spalle.

Qualunque sia la foggia dell’abito o l’occasione, le maniche a sbuffo sono il dettaglio più vivace della moda d’autunno. Guarda nella gallery come le indossano le vip…

