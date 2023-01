Manicure, da Giulia Salemi a Emma: le vip anticipano le tendenze 2023

Nella creazione dello stile personale, la manicure riveste un ruolo sempre più importante. Le mani si fanno protagoniste e diventano una scusa per farsi notare. Attenzione a non restare indietro: le tendenze vanno e vengono e, dopo l’esplosione di colori di qualche stagione fa, si riscopre il piacere degli smalti dalle tinte neutre. Tra le tendenze del 2023, anche il ritorno dell’unghia corta: le lunghezze non scompaiono ma tendono a farsi più discrete. Le vip hanno anticipato i cambiamenti ed è per questo che guardando le loro mani negli ultimi mesi possiamo capire cosa andrà di moda nell’anno che inizia.

Unghie corte e colori neutri

E’ finita l’era delle unghie extralong? Qualcuna ancora le preferisce (vedi alla voce Giulia De Lellis) ma la tendenza tra le vip sembra essere quella di portarle corte e ben curate. Come fa Cristina Chiabotto, con una manicure semplicissima e discreta caratterizzata da smalto nude. Anche Cecilia Rodriguez per l’ospitata a “Verissimo” aveva scelto uno stile neutro e sobrio. Alle mani ha dedicato la giusta attenzione, ben sapendo che tutti avrebbero osservato il bellissimo anello di fidanzamento all’anulare sinistro, dono del fidanzato Ignazio Moser.

Le nuance più amate: nude, nero e rosso

Le tonalità nude e le nuance neutre andranno ancora per la maggiore fino in primavera. Con la sua manicure Belen Rodriguez ne propone un ventaglio: nel suo video tutorial di make up sfoggia un colore diverso per ogni dito, su toni terrosi. Aurora Ramazzotti colora le unghie di nero, una delle tinte più richieste dell’inverno.

Non conosce stagionalità lo smalto rosso, grande classico intramontabile: una tinta che resta sulla cresta dell’onda, che è stata ovviamente protagonista delle feste e che va sempre bene. Possiamo tranquillamente adottarla anche nel 2023.

French manicure sempre in voga

La french manicure è sempre amatissima per i look da giorno e in autunno lo è stata più che mai. Il dettaglio dell’orlo a contrasto non finisce di fare proseliti e resterà uno dei trend 2023.

Elegante e di classe (grazie anche ai gioielli Breil) è lo stile scelto da Giulia Salemi, con l’unghia color latte e la lunetta all’estremità di un bianco intenso. Valentina Ferragni si discosta dalla modalità più classica aggiungendo dettagli dorati. Ancora più fuori dagli schemi la proposta di Chiara Ferragni, con base trasparente e tre righe glitterate (rispettivamente verde, fucsia e viola) a decorare la punta.

Tra le tante manicure che si fanno notare c’è quella di Emma Marrone, che la arricchisce con dettagli asimmetrici portafortuna che catturano lo sguardo. Cercala nella gallery…

Related Posts