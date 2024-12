La manicure per le feste, cosa scelgono le vip

Tra cene, pranzi e party di ogni tipo, il periodo delle feste è sempre ricco di eventi in cui è importante essere curate in ogni dettaglio. Non si possono certo trascurare le mani, spesso in primo piano nel gesto di consegnare e ricevere i pacchetti. Per una manicure impeccabile e a tema con la stagione, lo smalto rosso è l’ideale, come confermano le vip che lo scelgono in massa. Ma anche le tonalità nude o, al contrario, quelle molte scure sono particolarmente da apprezzare.

Il rosso è il re delle feste

Il rosso è il colore più rappresentativo del periodo delle festività ed è anche quello in generale più amato per lo smalto. Non stupisce allora che le vip lo preferiscano in queste settimane, spaziando dalle tonalità più intense a quelle più squillanti. Lo sceglie Cecilia Rodriguez, reduce dal viaggio di nozze con Ignazio Moser, per una serata di gala: fotografandosi allo specchio, le mani sono in primo piano e sono curatissime. Anche Alessia Marcuzzi fa mostra della sua manicure con la complicità di un selfie. La nuance scelta dalla conduttrice è allegra e vivace. Più profonda quella per la quale ha optato Aurora Ramazzotti, che però più che lo smalto nelle foto social sfoggia l’anello di fidanzamento appena ricevuto da Goffredo Cerza.

Manicure con unghie nude

Delicate e chic, le tonalità nude sono l’ideale per una manicure che voglia dare quel senso di eleganza senza sforzo. E’ il caso di Federica Pellegrini, che porta unghie cortissime e sceglie uno smalto trasparente, facendo del minimalismo il suo punto di forza. Anche Costanza Caracciolo punta su un colore dall’effetto naturale, con l’unghia però molto più lunga… pronta a graffiare! Eleonora Pedron sul red carpet a Montecarlo opta per una delicata e sempreverde french manicure. Le mani della ex Miss Italia, impreziosite da luccicanti gioielli Farnese, catalizzano l’attenzione.

Chi sceglie i colori scuri

Se le nuance delicate e i rossi brillanti vanno per la maggiore, anche gli smalti dalle tonalità scure e profonde esercitano sempre un grande fascino. Tra chi le sceglie c’è Elisabetta Gregoraci, per la sua manicure caratterizzata da unghie molto corte. Una combo amata anche da Alessia Fabiani. Chiara Nasti è sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda la nuance, un marrone molto intenso, ma nel suo caso la forma dell’unghia è a mandorla, decisamente molto allungata.

Unghie lunghe o corte

L’era delle unghie esageratamente lunghe sembra volgere al termine, o comunque non convincere più così tanto. Giulia De Lellis continua però a preferirle, abbinandole a uno smalto bordeaux. All’estremo opposto si colloca Elisabetta Canalis, che le colora di tonalità nude e le porta molto corte (ma non per questo meno curate). A metà strada c’è Chiara Ferragni: anche lei fan del rosso, sceglie la forma a mandorla appena accentuata.

E poi c’è Francesca Michielin: con il suo smalto è già pronta per San Silvestro. Guarda nella gallery le unghie delle vip.

