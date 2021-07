Manicure per l’estate, le idee delle vip da copiare

Un’esplosione di colore per la moda dell’estate. Dagli abiti fluo ai bikini multicolor, passando per borse e accessori di ogni tipo, si riscopre la voglia di giocare con tinte accese e contrasti. Questa “onda arcobaleno” travolge anche la manicure che, mai come quest’anno, è pronta ad esplorare terreni nuovi. Dalle unghie rainbow ai disegni personalizzati, le vip propongono tante idee tutte da copiare.

Rosso e nude, i grandi classici non passano di moda

Il rosso è un grande classico della manicure, sulla cresta dell’onda praticamente da sempre. Lo sfoggia ad esempio Bianca Atzei con un look da mare, è perfetto anche con una mise da sera. Altro trend intramontabile sono le unghie nude, sempre molto apprezzate dalle vip come Cecilia Rodriguez (che le porta corte con smalto neutro), o Mercedesz Henger (con una tonalità rosata e forma a mandorla).

Manicure a tutto colore

Ma la vera mania dell’estate è la manicure super colorata. Le tinte che solo l’anno scorso parevano un azzardo, spopolano in questa stagione. Tra chi non ha paura di osare c’è Elodie con il suo smalto giallo. Anche Chiara Ferragni non scherza per niente, lasciando a bocca aperta con un color lime lucido e sfumato. Le unghie dai colori diversi ormai non sono più un tabù, come dimostrano Valentina Ferragni, con un effetto dégradé su toni del lilla, e Francesca Michielin, che abbina alla chioma bionda la manicure variegata, dal verde pastello al petrolio.

Disegni e logomanie per unghie che si fanno notare

Le unghie lunghissime con nail art ricercate sono un altro dei trend di stagione. Rosa Perrotta è tenera e romantica con tante ciliegine che decorano la sua french manicure rossa. Fanny Neguesha invece stupisce con “artigli” logati Dior, una scelta da vera fashion addicted.

Cerca ispirazione per la tua manicure estiva tra le vip della nostra gallery, ci sono anche Giorgia Palmas e Giulia De Lellis…

