Marcell Jacobs carcerato, Nicole Daza sexy: il look prematrimoniale insolito

“Insieme a te è il mio posto preferito”, scriveva qualche settimana fa Marcell Jacobs su Instagram. Il suo posto preferito è la fidanzata Nicole Daza, che diventerà sua moglie sabato 17 settembre. Mancano dunque pochissimi giorni al lieto evento, che coronerà il sogno d’amore del velocista e della modella.

Doppia festa sul lago

Sarà una doppia festa quella di sabato, il 17 settembre è infatti anche il compleanno di Nicole Daza. La data del matrimonio era certa da tempo, i due avevano già opzionato questa ricorrenza speciale per scambiarsi le promesse. Marcell Jacobs aveva invece scelto il suo di compleanno per fare la proposta di nozze a Nicole. Inginocchiato ed emozionato, il campione olimpico aveva chiesto la compagna in sposa. “Ho detto più velocemente ’sì’ io che lui a fare 100 metri”, era stato il commento ironico della Daza, al settimo cielo con il prezioso anello al dito.

L’abito da sposa

Ma come sarà questo matrimonio? Qualche indiscrezione è già trapelata. L’evento si svolgerà nella torre di San Marco a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, città natale dell’atleta. Nella magnifica cornice del lago di Garda, Marcell Jacobs e Nicole Daza diventeranno marito e moglie. Sono circa 150 gli ospiti attesi per la festa, tra cui molti parenti che arriveranno da lontano. Nicole ha infatti origini dell’Ecuador mentre il papà di Marcell è statunitense. E poi gli amici di sempre e i figli della coppia. Quasi nulla si sa sull’abito della sposa, che è stato realizzato a Milano. La Daza ha svelato che sarà un modello a sirena, pieno di trasparenze e con circa quattro metri di strascico. Per il ricevimento Nicole si cambierà, preferendo un minidress.

Gli “addii” con gli amici

Non ci sono nozze senza i rispettivi addii al celibato e al nubilato. Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno festeggiato in grande stile insieme agli amici più intimi. Lui, a Roma, si è vestito goliardicamente da carcerato, con tanto di catene e palla di ferro al piede. Marcell è pronto a farsi mettere in gabbia dalla sua Nicole. Lei invece ha scelto Ibiza, per fare festa nei club più esclusivi. “Futura sposa”, ha scritto la Daza sui social, mostrando un outfit sexy firmato Alessi Swim, accessorio con una corona con la parola “Bride” (sposa). Dopo il sì i due andranno in viaggio di nozze a Bali e alle Maldive (ECCOLI più sensuali e innamorati che mai a Dubai). In attesa di vedere le foto del grande giorno e del viaggio a seguire, sbirciate nella gallery quelle dei party prematrimoniali.

