Borse dedicate alle donne in tutte le loro sfaccettature: a quelle in carriera, alle mamme, a quelle che scono la sera con abiti eleganti o che vanno a fare la spesa in sneakers e t-shirt. O alle donne che sono un po’ di tutto questo insieme. E’ per loro che è stata pensata la nuova collezione di V°73, che unisce materiali preziosi e dettagli pregiati a linee comode e pratiche.

“I tessuti, dal velluto ai damascati, appartengono al mio territorio ma cerco di reinventarli e farli miei”, ha svelato la designer Elisabetta Armellin. Le borse di V°73 sono ispirate alle atmosfere sontuose e al gusto dell’opulenza tipico di Venezia. Allo stesso tempo, però, si aprono alla modernità con forme dinamiche e lavorazioni innovative.

Simona Molinari e Margareth Madè sono due donne diverse, con gusti ed esigenze differenti. La prima ci racconta che nella sua clutch non possono mai mancare cellulare, fazzoletti, chiavi di casa e portafoglio, però le piace avere a portata di mano anche una buona dose di faccia tosta e tanta genitlezza. Margareth Madè, invece, non rinuncia mai al burrocacao, ma nelle sue shopping bag trovano spazio anche la pazienza e la leggerezza di spirito. A metterle d’accordo, la passione per le borse… soprattutto quelle di V°73.

Lo stile del brand veneziano ha conquistato Simona Molinari, che abbiamo visto di recente sul palco di Sanremo. Femminile e ultra chic quando va in scena, nella vita sceglie “l’invisibilità” di un abbigliamento comodo e sportivo. V°73 riesce a coniugare queste due anime: “Preferisco usare borse di media grandezza oppure clutch, ma che siano pratiche ed eleganti. Di quelle V°73 mi piace tutto: i tessuti particolari, i colori, le forme. Non sono mai scontante e sempre molto eleganti.” ha raccontato a noi di Lookdavip.

Le ha fatto eco Margareth Madè, attrice di talento con un passato nella moda e orgogliosa mamma di Angelica: “Quando sono con la bimba preferisco la shopping bag perché è una borsa comoda, capiente e pratica. Quando esco la sera, assolutamente, le clutch gioiello. Nei miei look punto tutto sugli accessori. Con V°73 riesco a trovare delle borse per tutte le occasioni. Trovo che sia un brand molto versatile, ci si può sbizzarrire”.

Related Posts