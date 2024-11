Barbie ha partorito: prima uscita con passeggino per Margot Robbie

Da quando in estate sono uscite le prime foto di Margot Robbie con il pancione, la curiosità intorno alla sua gravidanza è cresciuta esponenzialmente. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, l’attrice 34enne e il marito, il produttore Tom Ackerley, sono diventati genitori di un maschietto. Molto riservati, non hanno mai svelato nulla sulla loro vita privata; tutto quello che si sa viene dalle immagini dei paparazzi, che adesso hanno regalato ai fan la prima passeggiata di famiglia.

Lo stile premaman

Margot Robbie è stata tra le star protagoniste del 2023. Con il film Barbie ha portato sul grande schermo la famosa bambola bionda, interpretandola magistralmente. Se nella finzione ha alternato una serie di outfit da sogno, fatti di tante sfumature di rosa, piume, glitter, accessori confettosi e scarpe col tacco, nella vita reale non è stata da meno: Margot ha sfoggiato per un lungo periodo look a tema. Quest’anno invece la Robbie si è trasformata in… Barbie premaman. Cambiano i progetti ma il suo stile resta ineguagliabile. L’attrice ha scelto mise che sottolineavano il pancione, prediligendo maglie e long dress aderenti, come quelli firmati Bumpsuit, brand specializzato in capi per donne in dolce attesa. Comodità ai piedi, con ciabatte, sandali flat Prada e mules dal tacco discreto The Row.

Passeggiata col bebè

Qualche giorno fa Margot Robbie è dunque diventata mamma. La star ha approfittato di una calda giornata a Los Angeles per fare una passeggiata. Insieme a lei ci sono il marito, Tom Ackerley, e una cara amica, l’attrice Ashleigh Brewer. Le due australiane si conoscono da decenni, fin da quando recitavano insieme nella popolare soap opera Neighbours. Alla sessione di footing non poteva ovviamente mancare il piccolino appena nato. Il bebè era comodamente adagiato nell’ovetto, agganciato sul telaio del passeggino Cruz di UppaBaby (779 euro). Per strada i tre hanno chiacchierato, sorriso e sono apparsi molto sereni. A spingere la carrozzina ci ha pensato in un primo momento Tom, sostituito poi da mamma Margot, che si è anche fermata più volte per accertarsi che il bimbo fosse comodo e al sicuro, accarezzandolo dolcemente.

Il look da mamma

Come abbiamo detto, Margot Robbie si è distinta in più occasioni per il suo approccio stilistico unico, sia in gravidanza che non. Per la passeggiata californiana in famiglia, l’attrice ha optato per un look casual, che si è comunque fatto notare. La semplicità chic del bianco e nero: così potremmo riassumere la mise della neo-mamma Margot. Per lei morbidi pantaloni della tuta, top corto che svela un accenno di ventre e una camicia larga in denim white di Levi’s. Lo sguardo è celato da un paio di occhiali da sole Prada (370 euro) mentre i famosi capelli biondi sono lasciati sciolti e al naturale. Per camminare nel quartiere la Robbie ha deciso di indossare un paio di calzature comode, le super cool Samba di Adidas (120 euro) in pelle nera. Una outfit rilassato e super riuscito: “l’accessorio” che spicca più di tutti è però il dolcissimo sorriso materno: guardala nella gallery con il suo piccolo.

