Nude look gioiello per Margot Robbie a dieci mesi dal parto

Alla premiere di A Big Bold Beautiful Journey Margot Robbie ha avuto tutti gli occhi addosso: con un nude look elegante (non è un ossimoro), ha lasciato il segno tra i presenti e sui media, confermando ancora una volta il suo ruolo di icona di stile. Un ottimo inizio per l’attrice, tornata in pista dopo la pausa della gravidanza.

Un viaggio straordinario

Il film A Big Bold Beautiful Journey (Un viaggio straordinario), diretto da Kogonada e scritto da Seth Reiss, segna il ritorno al cinema di Margot Robbie, dopo Barbie. L’attrice recita stavolta nel ruolo di Sarah, mentre Colin Farrell interpreta David. Il film combina elementi romantici e fantastici: i due protagonisti si incontrano per caso a un matrimonio e, tramite un GPS speciale, intraprendono “un viaggio straordinario” che li porta a rivivere momenti chiave delle loro vite. Immutata l’iconica chioma bionda di Margot, che nella pellicola si arricchisce di una folta frangia.

Per la premiere londinese del film, l’attrice ha deciso di far fare un viaggio straordinario anche ai partecipanti, scegliendo un abito see through che è un capolavoro in quanto a fattura e a sensualità.

Il nude look di Margot Robbie

A Londra Margot Robbie ha lasciato tutti senza fiato con un look da vera diva. Mentre nel mondo si celebra la sobrietà di Giorgio Armani, l’attrice ha rivelato la raffinata maestria dello stilista italiano scegliendo un abito haute couture Giorgio Armani Privé della collezione Spring 2025. Un capolavoro in tulle trasparente tempestato di cristalli e perline. Fiori, grafismi e motivi paisley si rincorrono sulla stoffa trasparente mentre il suo corpo nudo fa da sfondo. S’intravede sotto un audace perizoma gioiello, in perfetto stile naked dressing.

A completare l’outfit, gioielli Lorraine Schwartz e sandali argentati Aquazzura, che aggiungevano un tocco di glamour scintillante. Per l’occasione Margot ha sfoggiato uno stiloso chignon, con make-up radioso giocato su toni caldi e labbra nude.

A suo fianco un “compagno di viaggio” con un look opposto a quello della coprotagonista. Il volto incredulo di Colin Farrell, in trench doppiopetto abbinato a pantaloni scuri Dolce&Gabbana, dice tutto.

Mamma riservata

Nonostante la sua notorietà, Margot Robbie preferisce tenere lontani dai riflettori gli aspetti più intimi della sua vita personale. Sposata nel 2016 con il regista e produttore britannico Tom Ackerley, ha partorito a ottobre scorso il loro primo figlio.

Dopo aver sospeso momentaneamente le apparizioni pubbliche, l’attrice ha spiazzato il suo pubblico con questa mise audace e allo stesso tempo elegantissima: guarda i dettagli del vestito nella gallery.

Related Posts