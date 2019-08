Maria De Filippi in vacanza con D&G

Maria De Filippi è la regina indiscussa di Mediaset. Dopo i tanti successi della stagione televisiva, ultima fra tutti la seguitissima Temptation Island, anche per Maria è ora di un po’ di relax.

In vacanza Maria De Filippi si dedica a due grandi passioni: gli animali e la barca. Al mare con il suo cagnolino, la De Filippi non pensa solo a rilassarsi ma anche al benessere dei più indifesi, in questo caso gli animali. In una campagna di sensibilizzazione contro gli abbandoni per l’estate 2019 si vede una De Filippi in perfetta forma correre sulla spiaggia nel bikini Dolce&Gabbana a quadri e abbracciare dolcemente il suo cucciolo.

Altro giorno, altro look. Per un’uscita in barca Maria De Filippi opta per il costume con rose e cuori sacri, sempre di Dolce&Gabbana. Tintarella e tranquillità per ricaricare le energie in vista dei molti progetti autunnali.

LEGGI ANCHE

>>>Il costume delle vip ha il colore del mare<<<

>>>Le star sono graffianti coi costumi leopardati<<<