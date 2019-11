MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Non per tutte 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Un sabato sera all’insegna delle performance e dell’ironia, su Canale 5. Non è mancato il siparietto comico con protagonista Sabrina Ferilli: Maria De Filippi ha insinuato il dubbio sul suo intimo e lei… è stata al gioco.

Dopo l’esibizione alla trickline di due fidanzati, Teo Mammuccari ha stuzzicato la Ferilli: “Sabrina proviamo io e te seduti?“. Lei un po’ timorosa ha accettato di provare l’elastico. Il suo look era elegante come sempre, sui toni del beige, una camicia in seta abbinata ad una gonna plissé Burberry dalla doppia fantasia e décolleté dal tacco alto.

Maria De Filippi ha provato a scoraggiarla dal provare l’impresa: “A parte che ha una gonna… vabbè, hai le mutande, sì?“. Un coro di risate e la Ferilli che si rivolge al pubblico, risentita: “Signori un applauso a Maria: non è che ha pensato ‘ma te la senti’“.

Poi ci ha pensato un momento e le ha risposto “Comunque non ce le ho Maria, quindi… sono ca…i vostri!“. Tra le risate generali, Sabrina Ferilli ha sfilato i tacchi dorati cimentandosi con Mammuccari e i due giovani nel sedersi sulla fettuccia.

Ma non è così che è finita la scena. Conclusa la prova, Maria De Filippi ha proseguito divertita: “Scusa ma perché non ti metti le mutande?“. “Stasera va così!” ha risposto piccata Sabrina Ferilli, chiamando in causa gli alti giudici. “Gerry rispondi te?“. E Gerry Scotti ha concluso: “Perché non hai le mutande? Beh, si sta più freschi!“.

