Maria De Filippi trionfa a C’è Posta Per Te, con lo stesso tubino chic

Nove settimane, nove successi per C’è Posta per Te. Si è chiusa l’ultima stagione del people show condotto da Maria De Filippi, tra storie toccanti e sorprese indimenticabili. Tra gli ospiti che hanno arricchito le serate, spiccano nomi come Stefano De Martino, Michele Morrone, Antonino Cannavacciuolo e Amadeus. Non sono mancati personaggi provenienti dal mondo dello sport, come Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Inoltre, la presenza di cantanti (tra cui Annalisa, Gigi D’Alessio, Stash, Al Bano e Mahmood) ha aggiunto un tocco di magia alle storie raccontate. Un programma all’insegna della riflessione e dell’intrattenimento, che riesce ad emozionare il pubblico, e che può contare sulla figura della conduttrice come garante indiscusso di ritmo e stile.

Lo stile di Maria De Filippi

Del look di Maria De Filippi, ci siamo occupati a più riprese. Il suo stile da tantissimi anni è curato dalla fedele stylist Anahi Ricca. Abbiamo raccontato del differente registro estetico tra le sue tre trasmissioni principali (Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te), così come delle varie partecipazioni a Sanremo. Molto seguito anche il programma ormai concluso Tu si que vales, che ha potuto contare su un cast parecchio amato (da Belen Rodriguez a Luciana Littizzetto a Sabrina Ferilli).

Gli abiti di Maria De Filippi a C’è Posta Per te

Nell’edizione 2025 di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi ha continuato a stupire il pubblico con i suoi outfit eleganti e raffinati, rimanendo fedele al suo stile distintivo. La conduttrice ha alternato completi giacca-pantalone dalle linee pulite e tessuti pregiati, spesso declinati in tonalità neutre come il nero, il blu e il grigio, a creazioni più audaci con dettagli luminosi. Non sono mancati i vestiti sobri, un classico del suo guardaroba, proposti in differenti varianti di colore e con tagli moderni. La De Filippi ha dimostrato di saper osare con abbinamenti inaspettati, come il tailleur con le paillettes su una spalla, senza mai perdere la sua eleganza innata. L’attenzione ai dettagli è stata fondamentale, con pochi gioielli, accessori minimalisti e prevalentemente décolleté dal tacco medio che completavano i look con un tocco di classe.

Il tubino chic

Ma c’è un capo che ha attirato l’attenzione del pubblico (e ovviamente della redazione di Lookdavip). Si tratta di un tubino di lunghezza midi, un modello che valorizza la figura femminile senza essere troppo stretto. Girocollo, manica corta, cuciture sagomate che definiscono la vita e zip sul retro: Maria De Filippi lo ha indossato ben quattro volte, cambiando nuance. Un vivace arancione per la seconda puntata, bianco per la sesta, color fango per la settima e per finire burgundy durante l’ultima serata del programma, andata in onda sabato 15 marzo. Si tratta di una creazione Victoria Beckham: un capo classico e senza tempo, minimalista e pulito.

L’idea da copiare

Ancora una volta Maria De Filippi suggerisce l’idea giusta, da copiare e riproporre. Se un capo ci fa stare bene, ci fa sentire a proprio agio, perché non riproporlo? In realtà, sono molte le donne che acquistano più nuance di un unico prodotto: una scelta di praticità, che in televisione non è molto usata e che a C’è Posta Per Te è diventata un leitmotiv. Il vestito passepartout della conduttrice è semplice e a ben guardare, adatto a più occasioni: nella gallery c’è in tutti i colori. Lo indosserà, Maria, nella vita di tutti i giorni?

