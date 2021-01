MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Non per tutte 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Alfonso Signorini apre la 31 puntata del Grande Fratello Vip con una domanda a Maria Teresa Ruta: “Ti sei portata il vestito da sposa?”. La conduttrice ha sempre fatto scelte originali in fatto di look, ma il vestito stavolta è troppo appariscente per non guadagnarsi un approfondimento. Tanto più che la Ruta ha recentemente raccontato nella Casa un gossip davvero importante.

L’abito da sposa

Maria Teresa Ruta si alza in piedi tirando a se lo strascico e si giustifica: “Ho finito gli outfit 15 puntate fa. Adesso me li manda Roberto: io non lo so perché mi ha mandato questo”. Roberto è il suo secondo marito e la Ruta ci vede ovviamente un messaggio romantico. Non è però lui l’autore della scelta, bensì la figlia Guenda Goria, che inquadrata in studio si fa una bella risata: “Mamma te li mando io!”.

Eliminata dalla Casa qualche settimana prima, la ragazza ha scelto per entrambe degli abiti da cerimonia di Mimmo Tuccillo. Uno nero per lei, uno bianco per la Ruta. Quando era bambina, la mamma la vestiva con fiocchi e pizzi: “Pensavo fosse il tuo gusto” si giustifica Guenda Goria. “Una vendetta quindi!” interpreta Maria Teresa Ruta.

Il gossip del 95

Il gossip che Signorini intende approfondire, però, è un altro. Maria Teresa Ruta ha raccontato di aver ricevuto delle avances dal principe Alberto di Monaco, ma di aver declinato perché sposata e di aver chiesto di essere riaccompagnata a Milano. Era l’anno 1995 e la notizia si guadagnò persino la cover di Gente. “Tutto vero!” conferma la Ruta, aggiungendo raggiante: “Quella sera facevo la mia bella figura, avevo un abito bellissimo!”. Frecciatina alla figlia Guenda per quello della serata in corso?

