Mariacarla Boscono in mutandine: l’audace look accende il Gucci after party a Milano

La Milano Fashion Week si trasforma in una première da Oscar grazie a Gucci. Niente passerella, ma una proiezione-evento firmata Demna, seguita da un esclusivo after party che ha radunato celebrità internazionali, icone della moda e ospiti scelti. A conquistare i flash e i social? Una Mariacarla Boscono esplosiva, vestita (o meglio, svestita) con un ensemble audace e trasparente. Il suo look ha reso la serata indimenticabile, diventando il momento clou del Mariacarla Boscono Gucci after party.

Gucci alza il sipario con un film, poi arriva il party

Niente sfilata tradizionale per la maison del gruppo Kering. Al suo debutto da direttore creativo di Gucci, Demna ha preferito stupire con il cortometraggio The Tiger, firmato da Spike Jonze e Halina Reijn, con un cast hollywoodiano da red carpet: da Demi Moore a Edward Norton, da Keke Palmer a Elliot Page.

Terminata la proiezione, le luci si sono abbassate per dare il via al Tiger Dinner, un after party teatrale e immersivo tra velluti, luci soffuse e tavoli di design: un mix tra cinema, arte e provocazione. Il Mariacarla Boscono Gucci after party è così diventato il cuore della Milano Fashion Week.

Atmosfera da cinema e dress code da provocazione

Il mood al Gucci after party era dichiaratamente cinematografico ma con un twist glam. Invitati selezionatissimi si sono ritrovati in un set allestito come una sala di proiezione trasformata in ristorante segreto, con scenografie in velluto marrone, tende teatrali e sedute da gala.

Il dress code? Non dichiarato ufficialmente, ma chiaramente interpretato con libertà: sheer, piume, paillettes, materiali glossy e dettagli couture. Un perfetto equilibrio tra eleganza e provocazione, come conferma proprio il Mariacarla Boscono Gucci after party.

Mariacarla Boscono: il look più audace della serata

A dominare la scena è stata proprio lei: Mariacarla Boscono. La top model italiana ha letteralmente ipnotizzato fotografi e passanti con un look nero completamente trasparente. Nessuna concessione alla timidezza: solo tulle, piume e lingerie a vista.

Le immagini parlano chiaro: Mariacarla è arrivata sorridente e sicura di sé, posando davanti all’ingresso del party esclusivo. Il suo outfit è diventato subito virale, confermando il suo status di icona fashion. Nessun dubbio: è lei la regina del Mariacarla Boscono Gucci after party.

Tulle, trasparenze e piume: i dettagli dell’outfit

Il vestito indossato da Mariacarla Boscono è un capolavoro di sensualità teatrale: un abito lungo in tulle trasparente, ricamato con micro loghi tono su tono e rifinito da bordature in piume su décolleté e orlo. Il capo lascia scoperta la schiena e rivela completamente le gambe, il lato B e la lingerie nera essenziale indossata sotto.

A completare il look: guanti rossi in pelle lucida, maxi orecchini a goccia, clutch nera e capelli sciolti sulle spalle. Un mix perfetto tra teatralità e sensualità che ha reso il Mariacarla Boscono Gucci after party una sfilata nella sfilata.

Chi c’era: da Demi Moore a Serena Williams, tutti gli ospiti vip

Tra i volti noti avvistati al Mariacarla Boscono Gucci after party: Demi Moore, protagonista del film The Tiger, in abito scuro scintillante; Elliot Page, Edward Norton, Serena Williams e Gwyneth Paltrow.

Per l’Italia, oltre a Mariacarla, si sono segnalate le presenze di Luca De Meo e Francesca Bellettini del gruppo Kering. Nessuna traccia per ora di influencer nostrani: l’evento è rimasto blindato e ultra esclusivo.

