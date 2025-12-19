Il Natale di Mariah Carey è all’insegna dei marchi di moda

È di nuovo quel periodo dell’anno in cui Mariah Carey torna a far parlare di sé, e non solo per la sua immortale All I Want for Christmas Is You. La regina del Natale è stata avvistata ad Aspen, sua destinazione prediletta per le festività, intenta a fare shopping tra le boutique più esclusive della località sciistica del Colorado. E come sempre, il suo stile non è passato inosservato.

Aspen, il regno invernale di Mariah

Ogni anno, puntuale come il suo successo natalizio, Mariah Carey sceglie Aspen come buen retiro per le vacanze di fine anno. La cantante possiede una proprietà nella lussuosa località sciistica, che nel tempo è diventata il suo rifugio invernale preferito. Il 2025 non fa eccezione: accompagnata dai suoi fedeli assistenti, la diva è stata immortalata dai paparazzi mentre si dedicava allo shopping natalizio. Dentro e fuori dalle boutique di lusso che costellano le vie del centro, Mariah ha confermato la sua passione per la moda d’alta gamma, tornando a casa con una serie di sacchetti firmati.

Il look multilogo

Ma ciò che ha catturato l’attenzione degli appassionati di moda è stato il suo outfit da shopping: un sapiente mix di marchi di lusso che solo Mariah Carey sa portare con tale disinvoltura. Al centro del look, un vistoso poncho Fendi con il caratteristico motivo FF stampato, che avvolgeva la cantante con eleganza e calore. Il capo, dalla tonalità beige e marrone, è uno statement di stile. Ai piedi, un paio di stivali Christian Louboutin neri con tacco, dal sapore country, perfetti per affrontare le strade innevate di Aspen senza rinunciare al glamour. Le mani erano protette da guanti Gucci in pelle con il monogramma GG goffrato. A completare il tutto, occhiali da sole oversize Loewe e un cappello nero da cowgirl.

L’audacia dei collant senza gonna

Il pezzo forte dell’outfit, quello che conferma l’audacia fashion di Mariah Carey, sono stati i collant lavorati Alaia, abbinati al top e portati senza gonna. La cantante ha sfoggiato questi preziosi panta-tight, mettendo in evidenza gli slip neri in tonalità, che facevano capolino sotto il poncho. Una scelta coraggiosa e decisamente non convenzionale, che solo una diva del suo calibro può permettersi di portare con tale sicurezza. Questo dettaglio dimostra come Mariah continui a dettare tendenze. Il mix di texture, loghi e brand diversi viene orchestrato con maestria, creando un look che è al tempo stesso lussuoso e personale.

La regina del Natale

Il Natale è il periodo magico per eccellenza per Mariah Carey. La sua All I Want for Christmas Is You, pubblicata nel 1994, continua a essere una delle canzoni più ascoltate ogni anno durante le festività, generando milioni di stream e confermandosi un fenomeno culturale senza tempo. La cantante ha saputo cavalcare quest’onda di successo, trasformando la sua associazione con il Natale in un vero e proprio brand. Di recente, la Carey si è dedicata a una serie di concerti festivi a Las Vegas, dove ha incantato il pubblico con performance scintillanti e costumi memorabili. Non solo: ha anche lanciato una linea di prodotti per la cucina a tema, dimostrando ancora una volta il suo fiuto per gli affari e la capacità di espandere il proprio impero oltre la musica. Dopo il lavoro, è tempo di relax: guardala ad Aspen nella gallery.