Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci si risposano 10 anni dopo

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci stupiscono i follower su Instagram, pubblicando gli scatti di… un nuovo matrimonio. La coppia ha festeggiato il decimo anniversario di nozze organizzando un grande party con parenti e amici al Castello di Rosciano. Per l’occasione, sono tornati a vestire i panni nuziali, confermando il loro status di coppia super glam. Un evento che ha emozionato migliaia di fan, a testimonianza di un amore sempre più solido.

Storia di un amore

Mariano Di Vaio è uno degli influencer italiani più amati. Sette milioni di follower su Instagram seguono la sua quotidianità su Instagram, tra moda, viaggi e famiglia. La moglie Eleonora Brunacci è una presenza costante nei progetti del marito. I due si sono conosciuti nel 2013 e da subito è scattata la scintilla: una storia d’amore che ha saputo intrecciare perfettamente sentimento e business. Dal loro amore sono nati quattro splendidi bambini: Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah e Mia Annabelle. Una famiglia numerosa e affiatata, che rappresenta il cuore pulsante della loro vita. Mariano ed Eleonora hanno costruito insieme un impero digitale, diventando una delle coppie più richieste dai brand. La loro forza sta proprio nell’essere un team affiatato, capace di trasmettere autenticità e valori familiari.

Il primo matrimonio

Nel settembre del 2015 Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci si giurarono amore eterno. La cerimonia si svolse nella splendida cornice del Castello di Procopio, in Umbria. Fu uno dei primi grandi matrimoni social in Italia, documentato passo dopo passo sui profili Instagram degli sposi. Per il suo giorno speciale Eleonora scelse un abito principesco, un capolavoro di artigianalità italiana, realizzato da Alessandra Rinaudo. Il vestito, caratterizzato da un corpetto interamente lavorato in pizzo e una gonna ampia e scenografica, la faceva assomigliare a una principessa. Mariano si era invece affidato alle proposte classiche e intramontabili di Carlo Pignatelli. La cerimonia fu intima ma elegantissima, seguita da un ricevimento che riunì amici, familiari e alcuni volti noti del mondo della moda e del web. Le immagini del matrimonio fecero il giro della rete, collezionando migliaia di like e commenti.

Il nuovo sì

“Dieci anni fa eravamo in due ora siamo in 6, voi il frutto più bello del nostro amore!” con queste parole commosse, in un post congiunto sui loro profili Instagram, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci hanno annunciato la celebrazione del loro decimo anniversario di matrimonio. “È stata una festa meravigliosa con tutta la nostra famiglia, i nostri amici che c’erano, continuano ad esserci e a quelli che sono arrivati e hanno portato un valore aggiunto alla nostra vita. Infinitamente grati!”, hanno commentato ancora. La coppia ha scelto come location il suggestivo Castello di Rosciano, un’altra meraviglia umbra, cornice perfetta della serata. L’allestimento è stato curato nei minimi dettagli, con un lungo tavolo imperiale che attraversava le sale affrescate, illuminato da centinaia di candele, per un’atmosfera magica e romantica. Le decorazioni floreali, nei toni del bianco, rosa antico e bordeaux, impreziosivano ogni angolo. I familiari e gli amici più cari hanno condiviso con gli sposi quest’occasione indimenticabile, testimoniando la solidità di un legame che si è rafforzato anno dopo anno.

Mariano, dandy moderno

Quella formata da Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci è una coppia molto modaiola. I look per questo party di anniversario non potevano che essere super studiati. Loro hanno deciso di vestirsi nuovamente da sposi, rendendo omaggio al loro primo matrimonio ma con un twist contemporaneo. Mariano ha optato per un completo destrutturato con pantaloni ampi e papillon nero, un mix perfetto tra eleganza classica e tocco moderno. A catturare l’attenzione è stato soprattutto il mocassino bicolore, bianco e nero, che ha aggiunto un elemento cool e inaspettato al look formale. Un dandy moderno e… molto innamorato.

I look della sposa

L’attenzione si è concentrata però sul wedding look di Eleonora Brunacci. L’influencer ha scelto un abito principesco interamente realizzato in pizzo macramè, con maniche lunghe trasparenti e collo alto, del negozio Celebrity Sposa. Il corpetto, impreziosito da bottoncini, si apriva su una gonna voluminosa e scenografica. La mise è stata completata da un’acconciatura raccolta ed elegante, che metteva in risalto i dettagli sul busto. Mood completamente diverso per il momento del taglio della torta, una lunghissima millefoglie con frutti di bosco. Eleonora ha sfoggiato un tailleur pantalone in seta bianca dal taglio maschile ma iper-femminile nella sua essenzialità.

La dolcezza nei look dei bambini

E che dire dei bimbi? Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah e la piccola Mia Annabelle erano perfetti nei loro completi coordinati firmati La Boutique dei Bambini. I maschietti indossavano pantaloni e gilet nei toni del beige e dell’avorio con camicie bianche e papillon, mentre la bimba era adorabile in un vestitino con dettagli in pizzo e fascia in vita color champagne. Una festa romantica e piena di amore, che ha celebrato non solo un anniversario, ma soprattutto una famiglia che è cresciuta e si è consolidata nel tempo. Dieci anni, quattro figli e un amore che continua a brillare: guarda nella gallery la favola moderna di Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci.

