Mariasole Pollio in vacanza alle Maldive, ecco cosa ha messo in valigia

Le prossime settimane saranno impegnative e piene di emozioni per Mariasole Pollio, che ha deciso di fare il pieno di energia e good vibes in vacanza alle Maldive. Al ritorno la aspetta la prova di Sanremo: Carlo Conti infatti l’ha scelta per condurre il Prima Festival insieme a Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. Alla kermesse in programma dall’11 al 15 febbraio ci arriverà in forma perfetta e abbronzatissima.

Le foto dalle vacanze

Mariasole Pollio su Instagram posta le immagini più belle dal paradiso in cui sta trascorrendo qualche giorno di vacanza e relax. Mostra i panorami paradisiaci, l’interno del bungalow in cui alloggia, tavole imbandite e cocktail rinfrescanti, i momenti sotto le stelle sull’amaca. Poi snorkeling, gite in barca e avvistamento di delfini. Non rinuncia nemmeno a inquadrare il suo fisico tutto curve, valorizzato da bikini mozzafiato e abiti leggeri e intriganti. Sui social la seguono 1,4 milioni di follower e il suoi scatti dalle vacanze fanno battere all’unisono i cuori di tutti. “Sei bellissima – questo sorriso trasmette un sacco di felicità – Con te ogni posto è bellissimoooo – Stupenda – Io amo vederti così – tu SEI l’estate“, le scrivono i follower.

Pelle nuda per Mariasole Pollio

Mariasole Pollio si gode un assaggio d’estate e nella sua valigia per le Maldive i protagonisti sono i costumi. Nelle foto pensate per i social sfoggia le curve indossando un due pezzi Reina Olga dalla stampa leopardata, con reggiseno e tanga impreziositi da dettagli dorati. Lo scatto dopo ritrae la parte sopra adagiata sulla spiaggia, suggerendo di essere in topless. Nelle storie, eccola di sfuggita con un altro bikini, più romantico e delicato, con una pioggia di fiorellini e maliziose rouches. Nel post successivo sorseggia felice latte di cocco con un trikini pink Bikini Lovers e un fiore di Ibiscus tra i capelli.

Gli outfit per la sera sono intriganti e seducenti, come il longdress Jaded London che gioca con la sfumature di colore e il vedo-non vedo e lascia nuda la schiena e il ventre. Oppure il top bianco con laccetti maliziosi allacciati davanti, abbinato a una gonna lunga a vita bassa.

Con chi è partita?

Mariasole Pollio si inquadra da sola nelle foto social postate dalle Maldive, ma in uno degli scatti si vede la tavola apparecchiata per due ed è facile ipotizzare che sia in dolce compagnia. La conduttrice tv fa coppia con il musicista Marco Salvaderi da molto tempo. Un’unione vissuta lontano dai riflettori, ma con molta complicità e trasporto. Pochissimi i dettagli social condivisi da lei e dedicati al compagno. Sulla pagina di lui invece è fissato in alto un carosello in cui Mariasole compare più volte. “Ancora e ancora…” commenta lei, aggiungendo il simbolo dell’infinito a testimoniare la portata del suo sentimento.

Verso Sanremo

Se in amore è appagata, anche la carriera le riserva grandi soddisfazioni. Dopo gli impegni televisivi in programmi come Battiti Live e il Coca-Cola Summer Festival, a Mariasole Pollio è arrivato l’invito a partecipare come conduttrice del Prima Festival. Per lei è stata una gioia infinita, la realizzazione di un sogno che condivideva con la nonna a cui ha dedicato il traguardo. Per festeggiare ha postato uno scatto che la ritrae in lacrime, stesa sul pavimento di casa, emozionata e felice. In vacanza alle Maldive, Mariasole farà bene a fare il pieno di relax visto che al ritorno la aspetta la prova con Sanremo: manca meno di un mese!

