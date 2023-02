Marica Pellegrinelli in centro a Milano fa shopping di scarpe

Alla continua ricerca di star a spasso per un po’ di shopping, i fotografi in centro a Milano non si perdono un vip. Marica Pellegrinelli è stata pizzicata intenta a provarsi scarpe nella boutique meneghina di Casadei. Cos’avrà comprato? I modelli ai suoi piedi sono uno più divertente dell’altro.

Il suo brand preferito

Non è la prima volta che Marica Pellegrinelli si concede un po’ di acquisti nel negozio di Casadei. Nell’autunno del 2021 era stata immortalata, contenta e sorridente, nel quadrilatero della moda con il sacchetto del band in mano. A novembre dello scorso anno la Pellegrinelli aveva invece trascorso una giornata di chiacchiere insieme a Melissa Satta. Tra un abbraccio e una confidenza, al braccio di Marica spiccava la shopping bag del marchio di calzature.

Quattro scarpe per Marica

Se le volte precedenti Marica Pellegrinelli era stata ripresa solo dopo le compere, in questa occasione ci sono anche tante foto che la ritraggono all’interno dello store. Sono quattro le calzature che l’influencer ha deciso di provare. I tre modelli con il tacco Elodie, che Marica ha calzato in beige, nero e rosso, sono fumettosi e divertenti. Lei si è guardata nello specchio soddisfatta. E’ stata poi la volta delle slide Hollywood (550 euro), in versione glitter verde acido, con tacchetto moderato (guardale tutte nella photogallery).

La Milano Fashion Week è in pieno svolgimento: che la Pellegrinelli stesse scegliendo un paio di scarpe da sfoggiare per la settimana della moda?

Casual per lo shopping

Dopo lo stop in negozio, Marica Pellegrinelli per strada non è passata inosservata. Capelli scuri, fisico statuario, look accattivante: la modella è splendida. Per la sua giornata di acquisti la ex moglie di Eros Ramazzotti ha optato per una tuta in pelle nera dal sapore rock, portata con un paio di stivali dalla suola massiccia. Cappotto beige, una borsa scura e un foulard al collo completavano il suo outfit casual. Per le vie del centro (ma anche in negozio) Marica ha controllato di continuo il cellulare. Con chi stava chattando? Questo non lo sapremo mai ma con buone probabilità nei prossimi giorni la vedremo con Casadei ai piedi.

