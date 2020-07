Galeotto fu il costume Kampos! Un paio di boxer da uomo che sono passati dal corpo statuario del modello Paul Ferrari a quello perfetto di Marica Pellegrinelli. Divenendo il simbolo di una sintonia non solo lavorativa. Adesso i due sono una coppia: i baci che si sono scambiati a Milano sono inequivocabili.

Gli scatti patinati per la campagna del brand di beachwear sono stati probabilmente il preludio per questa storia d’amore estiva che sta già riempiendo le pagine dei giornali di gossip. Nelle foto, tra Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari si nota già una certa complicità. Sguardi bassi, outfit in pendant. Sullo sfondo la bellezza di Panarea, con i suoi paesaggi bianchi e assolati. Poi quel costume da uomo con la fantasia coi cactus, che Marica indossa sotto alla t-shirt bianca, tirata su maliziosamente, per mostrare che sotto non porta il reggiseno.

L’amore è probabilmente sbocciato sotto il sole siciliano, a fine maggio, mentre i due posavano per Kampos. Stesso albergo alle isole Eolie, colazione con granita siciliana e brioche col “tuppo”, poi i costumi coordinati con i fichi d’india tipici della macchia mediterranea. Nel video Marica Pellegrinelli osserva con sguardo intenso Paul Ferrari che passa senza nemmeno guardarla. Profumi, paesaggi, emozioni: da cosa nasce cosa, ci si scambia il numero di telefono e in un attimo il paparazzo immortala il bacio.

La ex moglie di Eros Ramazzotti ha di fronte un’estate di passione. 32 anni lei, 30 lui, entrambi bergamaschi, entrambi modelli. Di cose in comune Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari ne hanno. La relazione non è ancora ufficializzata ma la sintonia è palpabile già da questi scatti… Sarà solo un flirt estivo?

