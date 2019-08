Marie e Louis Ducruet: un matrimonio, 6 abiti

Il matrimonio reale più chiacchierato dell’estate è stato senza dubbio quello tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam ma anche le nozze di Louis Ducruet hanno riscontrato un certo interesse. Il figlio di Stefania di Monaco e Daniel Ducruet ha sposato lo scorso weekend Marie Chevallier, conosciuta alla Western Carolina University negli Stati Uniti e ora project manager del Casino di Montecarlo, con due cerimonie, una civile e una religiosa, nel Principato.

Per la coppia dunque due cerimonie e un totale di sei abiti sfoggiati, tre a testa. Durante l’unione civile, Marie Chevallier era semplice e lineare nel vestito Rosa Clará con spacco frontale, scollo a V e cintura in vita. Carlo Pignatelli blu con cravatta grigia per Louis Ducruet. Curioso l’ospite d’onore che li ha accompagnati, il loro cane, con tanto di papillon rosso.

Decisamente più pomposi gli abiti per la funzione nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione di Monaco. Se Louis Ducruet era impeccabile in un tight grigio di Kim Jones per Dior Homme, Marie Chevallier era più romantica che mai in una creazione su misura di Atelier Boisanger. Il vestito, realizzato insieme a Pauline Ducruet, sorella dello sposo e stilista emergente, in seta e pizzo chantilly ha richiesto oltre 300 ore di lavorazione. Al collo Marie sfoggiava un preziosissimo collier di diamanti di Cartier.

Per il ricevimento i neo sposi hanno scelto due outfit più audaci, uno smoking nero con farfallino di Carlo Pignatelli per Louis Ducruet e un minidress in pizzo con coda e profonda apertura sul décolleté, sempre Rosa Clará, per Marie Chevallier. Nonostante i cambi, l’arrivo di Marie in una Rolls Royce vintage, il cane e vari companatici, c’è una persona che con la sua semplicità e bellezza è riuscita a rubare ancora una volta la scena: Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina, accompagnata dal marito Dimitri, era splendida e solare in un abitino nero a pois con maniche lunghe di Saint Laurent. Matrimonio in vista? Copiate Charlotte e farete sicuramente colpo.

