La voglia di posare davanti alla macchina da presa, poi quella di postare su Instagram: quella di Chiara Ferragni è una passione di famiglia. Non solo per le sorelle Valentina e Francesca diventate influencer dopo di lei, ma la stessa mamma, Marina Di Guardo, ne è una fiera sostenitrice.

Scrittrice di successo di origini siciliane, Marina Di Guardo è una bella signora di 59 anni. Le figlie le somigliano tanto, nei colori e nel fisico. Dal proprio profilo Instagram, Marina posta la sua quotidianità: il suo libro in vetrina, il nipotino Leone, i successi delle figlie, la vacanza sulla neve.

Marina Di Guardo non hai mai nascosto la propria passione per le fotografie che, sostiene, ha dato origine alla professione di Chiara Ferragni. Pare che raccogliesse i momenti salienti della loro vita, fotografandole quotidianamente. E dall’album di famiglia sono usciti anche gli ultimi scatti postati sul suo profilo Instagram: 10 foto in costume in una fascia temporale che va dal 1980 al 2020.

Un tuffo nel passato che ripercorre le vacanze di Marina Di Guardo, ma anche la storia del costume, inteso come indumento per farsi il bagno. Bora Bora, Maldive, Corsica, Seychelles, Mauritius, Mykonos… sui litorali di mezzo mondo Marina posa con un fisico mozzafiato e i capelli bagnati. Radiosa e felice, sorride verso la macchina fotografica come, qualche decennio dopo, fanno le figlie. A scattare, si presume sia stato l’ex marito Marco Ferragni.

Il sexy bikini rosso del 1981 cede il posto a quello sgambato del 1986 e ad uno slip a vita alta nel 1991. Balconcini e dettagli sexy non mancano: con l’intero del 1985 Marina mostra un décolleté di tutto rispetto, in Sardegna nel 1990 osa un costume giallo con ampio cut-out su un fianco.

Bellissima e indipendente, proprio come… Chiara Ferragni. Marina Di Guardo è una mamma che ha trasmesso alle figlie l’orgoglio personale e l’amore per se stessi. E una donna che si ama è già una donna di successo.

