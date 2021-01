Martina Sambucini, ecco chi è Miss Italia 2020

La 19enne di Frascati si è aggiudicata il titolo di reginetta di bellezza: per lei niente sfilate in bikini ma bellissimi abiti Toi Fashion

Occhi verdi magnetici, lunghissimi capelli castani, 177 centimetri di bellezza. Non è un caso se Martina Sambucini ha portato a casa la fascia di Miss Italia. La 19enne è stata incoronata reginetta di bellezza il 14 dicembre con una cerimonia a porte chiuse nel rispetto delle regole anticovid e, soprattutto, senza sfilate in bikini. E ora, dopo aver incantato la giuria, sui social fa sognare gli italiani.

L’incoronazione come Miss Italia

La cerimonia per l’incoronazione di Miss Italia 2020 si è tenuta a Roma, senza pubblico e per la prima volta in 81 edizioni in diretta streaming. Alessandro Greco ha presentato la serata, Paolo Conticini ha presieduto una giuria che vedeva tra gli altri Roberta Bruzzone e Manila Nazzaro. Martina Sambucini, arrivata in finale con il titolo di Miss Roma, ha sbaragliato la concorrenza delle altre 23 bellissime aspiranti al titolo. Quest’anno niente costumini succinti e curve in mostra ma, al massimo, leggins e top. Le aspiranti Miss hanno sfoggiato invece sontuosi abiti da sera, che esaltavano classe e portamento più che le forme. Al momento dell’incoronazione, Martina era incantevole: sembrava una fata nel lungo vestito dai ricami preziosi e dalle trasparenze delicate Toi Fashion, partner del concorso.

Tutto su Martina Sambucini

Martina Sambucini sogna la passerella, ma in attesa che il suo desiderio diventi realtà è iscritta al primo anno di psicologia del marketing. A luglio ha ottenuto la maturità al Liceo linguistico. Ama cucinare, stare a contatto con la natura e il fai da te. Ha un fisico tonico e slanciato, nonostante non ami fare sport. “Sono positiva e genuina, mi piace molto relazionarmi con gli altri” ha detto di sé dopo aver ottenuto il titolo di Miss Italia.

Da quasi tre anni Martina Sambucini è fidanzata con Marco e i loro baci appassionati sono protagonisti di alcuni dei rari scatti social precedenti all’incoronazione. Se fino a poco fa la sua presenza su Instagram era sporadica, ora la sua attività si è intensificata nel tentativo di ricalcare le orme di Chiara Ferragni, uno dei modelli a cui si ispira. Nelle storie coinvolge i follower con domande e scorci sulla sua quotidianità, nei suoi post si mostra con scatti glamour e abiti sofisticati. All’indomani dell’incoronazione si è messa in posa con la fascia di Miss Italia e la corona Miluna in bella mostra. “La realizzazione di un sogno e l’inizio di una nuova fase della mia vita”, con la speranza che questo sia solo il primo desiderio esaudito di una lunga serie.

