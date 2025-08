Kim Kardashian lancia la maschera per il viso, approvata da… Hannibal Lecter

Dopo aver rivoluzionato il mondo dell’underwear con il celebre intimo modellante, Kim Kardashian ora punta… al viso. È infatti stato lanciato il nuovo prodotto beauty firmato Skims: una maschera notturna pensata per scolpire mento e guance durante il sonno. Un prodotto sold out in poche ore, al momento è solo possibile iscriversi alla lista d’attesa. A catturare l’attenzione del web nelle scorse ore è stato un testimonial inaspettato: Anthony Hopkins che, con un video ironico, ha evocato l’iconico Hannibal Lecter, facendo esplodere i social.

Cos’è la “Face Wrap” di Skims

Il nuovo prodotto Skims si chiama Seamless Sculpt Face Wrap ed è, a tutti gli effetti, una guaina contenitiva per il viso. Realizzata in un tessuto modellante ed elastico, va indossata di notte con l’obiettivo di ridurre la ritenzione idrica, tonificare i lineamenti e rimodellare la forma del volto. Il risultato, promette il brand americano, è un aspetto più fresco e definito al risveglio. Non è la prima volta che Kim propone idee beauty “rivoluzionarie”: già in passato aveva fatto discutere con i suoi prodotti di shapewear, come i leggings indossati sotto l’abito azzurro al Vanity Fair Oscar Party del 2022. Ora la filosofia si estende al volto. Un prodotto a metà tra skincare e innovazione tecnologica, ideato per chi vuole pensare alla propria bellezza anche mentre dorme. Eppure…

Le polemiche

Come spesso accade quando si parla di Kim Kardashian, le polemiche non si sono fatte attendere. Il nuovo “face tool” Skims da 62 euro ha sollevato dubbi e critiche, soprattutto sui social, dove molti utenti si sono interrogati su quanto lontano siamo arrivati nell’ossessione per la perfezione estetica. E’ un pesce d’aprile? – Possiamo non essere d’accordo? – Certo, la modella 19enne ne ha proprio bisogno – Hai toccato il fondo – Non credete a queste stupidaggini, scrivono gli utenti online, riassumendo lo scetticismo generale. Guaine, ventose, rulli, cerotti: il corpo femminile, oggi, è percepito sempre più come un cantiere da migliorare costantemente, facendo di fatto sentire le donne sempre più inadeguate, in un’eterna ricerca di un ideale che non esiste. La domanda che molte si pongono è: perché dobbiamo modificarci (e mortificarci)?

La prova di Hannibal Lecter

A stemperare la tensione ci ha pensato Sir Anthony Hopkins. Il celebre attore premio Oscar, oggi 87enne, ha postato su Instagram un video in cui appare indossando proprio la maschera Skims, abbinata a una frizzante camicia multicolor. Anthony afferma in tono sarcastico: “Ciao Kim, mi sento già 10 anni più giovane. Arrivederci”. Con l’inconfondibile espressione glaciale, il riferimento al Dottor Hannibal Lecter de Il silenzio degli innocenti è stato immediato. La Face Wrap, in effetti, ricorda la celebre museruola usata dal protagonista dell’iconico film del 1991. La reazione di Kim Kardashian è arrivata a stretto giro: “Sto urlando”, ha commentato via social, entusiasta per il siparietto ironico di Hopkins. Uno sketch divertente e, forse, una presa in giro che mette in dubbio l’efficacia del prodotto, ma anche una mossa pubblicitaria potentissima (concordata?), che ha aumentato esponenzialmente la curiosità (e presumibilmente le vendite) attorno al nuovo accessorio beauty.

L’estate (modaiola) di Kim

Nonostante l’agenda lavorativa fittissima, Kim Kardashian trova sempre il tempo per far parlare di sé. Quest’estate ha trascorso molte settimane in Europa, presenziando agli eventi più esclusivi. A Venezia è stata una delle ospiti d’onore alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, dove ha sfoggiato look ad alto tasso di sensualità. Subito dopo, tappa a Parigi per la sfilata haute couture di Balenciaga, l’ultima di Demna Gvasalia come direttore creativo. Per omaggiare lo stilista, e grande amico, Kim ha addirittura sfilato in passerella, indossando un babydoll bianco con pelliccia. Tra un evento e l’altro, la Kardashian stava già orchestrando il lancio della Face Wrap di Skims. Un prodotto che fa discutere e che ha attirato l’attenzione anche di… Hannibal Lecter.

