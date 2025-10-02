yes

La figlia di Bianca Balti debutta in passerella: Matilde sfila per Dior

La 18enne conquista la fashion week parigina con un look floreale

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, debutta in passerella da Dior

La Paris Fashion Week è in pieno svolgimento. Ogni giorno veniamo inondati dalle immagini delle nuove collezioni dei brand più famosi. Tra vip, gossip e vestiti, è difficile rimanere sempre aggiornati. Nel carrozzone fashion che è la Ville Lumière in questa settimana, non è sfuggita una presenza inattesa in passerella. A fare il suo debutto sul catwalk è stata Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, che ha scelto la sfilata di Dior per il suo esordio da modella professionista.

Come la mamma

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, debutta in passerella da Dior
In posa

Matilde Lucidi, nata nel 2007 dall’unione tra Bianca Balti e il fotografo Christian Lucidi, ha appena compiuto 18 anni ed è già una presenza consolidata sui social media. Su Instagram, dove condivide momenti di quotidianità con i suoi follower, la giovane mostra la vita da teenager, che ora si intreccia inevitabilmente con il mondo della moda. Non che questo debutto fosse del tutto inaspettato: figlia di un’icona delle passerelle internazionali, Matilde è cresciuta respirando l’aria di fashion week, servizi fotografici ed eventi esclusivi fin da bambina. In passato si è già fatta vedere agli show, seduta in prima fila accanto alla celebre mamma. Questa volta però il ruolo è completamente diverso: non più spettatrice privilegiata, ma protagonista assoluta su una dei catwalk più prestigiose di Parigi. Un passaggio importante per la Lucidi, che segue le orme materne con naturalezza e disinvoltura.

News Virali Le notizie di News Virali

Tutta fiori da Dior

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, debutta in passerella da Dior
In passerella

Per il suo debutto in passerella da Dior, Matilde Lucidi ha indossato un outfit che rappresenta perfettamente la sua età e la sua personalità sbarazzina. La giovane ha sfilato con una delicata camicia a stampa floreale, caratterizzata dal famoso colletto con allacciatura pussy bow. La blusa era abbinata a una minigonna corta nella stessa fantasia. L’ensemble era completato da una borsetta azzurra, portata elegantemente in mano, e da un paio di mocassini flat bicolore bianco e nero, impreziositi da dettagli dorati centrali. Il look ha messo in evidenza le sue lunghe gambe, ereditate dalla madre modella, mentre i capelli scuri, lunghi e sciolti al naturale, insieme a un trucco minimal, hanno sottolineato la sua bellezza fresca e autentica. Una diciottenne dall’aria spontanea, con un outfit perfettamente calibrato: piccoli bouquet per celebrare un fiore che sta sbocciando nel giardino della moda internazionale. “Il mio amore”, ha commentato un’emozionata Bianca Balti sui social.

Alla corte di Jonathan Anderson

gli ospiti dalla sfilata dior per la spring summer 2026
Jenna Ortega

C’era grande attesa per il debutto della prima collezione femminile di Jonathan Anderson come direttore creativo di Dior. Lo stilista inglese ha preso il posto di Maria Grazia Chiuri, dopo nove anni di regno sulla maison francese. Tantissime le star accorse per assistere allo show: tutte si sono distinte per il look. In prima fila si sono alternate presenze di altissimo livello. Jenna Ortega ha osato con una minigonna cortissima. Deva Cassel, presenza ormai immancabile alle sfilate del brand, ha optato per un’intricata maglia blu plissettata.

gli ospiti dalla sfilata dior per la spring summer 2026
Anya Taylor-Joy

La più teatrale era Anya Taylor-Joy, con un cappotto pied-de-poule a ruota. Charlize Theron ha fatto parlare di sé sfoggiando shorts verdi militari e mettendo in mostra i suoi addominali scolpiti. Stessa tonalità scelta da Laetitia Casta, per i pantaloni cargo: dopo aver sedotto alla Milano Fashion Week, in quest’occasione ha scelto una mise più rilassata. Le première dame Brigitte Macron e Carla Bruni (che abbiamo visto anche al sensualissimo défilé Saint Laurent) hanno optato per outfit più casual con i jeans. Nonostante l’affluenza di così tante famose, l’attenzione dei media si è concentrata sulla giovanissima Matilde Lucidi, in questo simbolico passaggio di testimone generazionale nel mondo della moda. 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Related Posts

Bianca Balti e il fitting a tarda notte: nell'armadio per Sanremo
Bianca Balti, un'icona di stile tra Milano, Parigi e Hollywood

 

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© 2012-2025 Lookdavip.it | Tutti i diritti sono riservati | Redazione: Signo, via Rabolini 13 - 20125 Milano | Cookie
LEGGI ANCHE
Elodie alle sfilate della Milano Fashion Week

La parentesi modaiola di Elodie: a Milano nel front row, a...

il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco: i look Ralph Lauren

Tre abiti da sposa per Selena Gomez: i dettagli del sì...

I look delle star alla sfilata saint Laurent durante la Paris fashion week

La sensualità alla corte di Saint Laurent: da Madonna a Hailey...

I look delle star di settembre 2025

I look di settembre, cos’hanno indossato le star?