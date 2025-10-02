La figlia di Bianca Balti debutta in passerella: Matilde sfila per Dior

La Paris Fashion Week è in pieno svolgimento. Ogni giorno veniamo inondati dalle immagini delle nuove collezioni dei brand più famosi. Tra vip, gossip e vestiti, è difficile rimanere sempre aggiornati. Nel carrozzone fashion che è la Ville Lumière in questa settimana, non è sfuggita una presenza inattesa in passerella. A fare il suo debutto sul catwalk è stata Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, che ha scelto la sfilata di Dior per il suo esordio da modella professionista.

Come la mamma

Matilde Lucidi, nata nel 2007 dall’unione tra Bianca Balti e il fotografo Christian Lucidi, ha appena compiuto 18 anni ed è già una presenza consolidata sui social media. Su Instagram, dove condivide momenti di quotidianità con i suoi follower, la giovane mostra la vita da teenager, che ora si intreccia inevitabilmente con il mondo della moda. Non che questo debutto fosse del tutto inaspettato: figlia di un’icona delle passerelle internazionali, Matilde è cresciuta respirando l’aria di fashion week, servizi fotografici ed eventi esclusivi fin da bambina. In passato si è già fatta vedere agli show, seduta in prima fila accanto alla celebre mamma. Questa volta però il ruolo è completamente diverso: non più spettatrice privilegiata, ma protagonista assoluta su una dei catwalk più prestigiose di Parigi. Un passaggio importante per la Lucidi, che segue le orme materne con naturalezza e disinvoltura.

Tutta fiori da Dior

Per il suo debutto in passerella da Dior, Matilde Lucidi ha indossato un outfit che rappresenta perfettamente la sua età e la sua personalità sbarazzina. La giovane ha sfilato con una delicata camicia a stampa floreale, caratterizzata dal famoso colletto con allacciatura pussy bow. La blusa era abbinata a una minigonna corta nella stessa fantasia. L’ensemble era completato da una borsetta azzurra, portata elegantemente in mano, e da un paio di mocassini flat bicolore bianco e nero, impreziositi da dettagli dorati centrali. Il look ha messo in evidenza le sue lunghe gambe, ereditate dalla madre modella, mentre i capelli scuri, lunghi e sciolti al naturale, insieme a un trucco minimal, hanno sottolineato la sua bellezza fresca e autentica. Una diciottenne dall’aria spontanea, con un outfit perfettamente calibrato: piccoli bouquet per celebrare un fiore che sta sbocciando nel giardino della moda internazionale. “Il mio amore”, ha commentato un’emozionata Bianca Balti sui social.

Alla corte di Jonathan Anderson

C’era grande attesa per il debutto della prima collezione femminile di Jonathan Anderson come direttore creativo di Dior. Lo stilista inglese ha preso il posto di Maria Grazia Chiuri, dopo nove anni di regno sulla maison francese. Tantissime le star accorse per assistere allo show: tutte si sono distinte per il look. In prima fila si sono alternate presenze di altissimo livello. Jenna Ortega ha osato con una minigonna cortissima. Deva Cassel, presenza ormai immancabile alle sfilate del brand, ha optato per un’intricata maglia blu plissettata.

La più teatrale era Anya Taylor-Joy, con un cappotto pied-de-poule a ruota. Charlize Theron ha fatto parlare di sé sfoggiando shorts verdi militari e mettendo in mostra i suoi addominali scolpiti. Stessa tonalità scelta da Laetitia Casta, per i pantaloni cargo: dopo aver sedotto alla Milano Fashion Week, in quest’occasione ha scelto una mise più rilassata. Le première dame Brigitte Macron e Carla Bruni (che abbiamo visto anche al sensualissimo défilé Saint Laurent) hanno optato per outfit più casual con i jeans. Nonostante l’affluenza di così tante famose, l’attenzione dei media si è concentrata sulla giovanissima Matilde Lucidi, in questo simbolico passaggio di testimone generazionale nel mondo della moda.

