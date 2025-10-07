La seconda sfilata di Matilde Lucidi: la figlia di Bianca Balti torna in passerella per Miu Miu

Talento personale, eredità genetica, freschezza e autenticità: ecco perché piace

Matilde Lucidi ha concesso il bis. Questa a Parigi sarà la settimana lavorativa più memorabile della sua carriera di modella. La figlia di Bianca Balti, al suo debutto in passerella durante la fashion week francese, ha messo in curriculum una seconda sfilata, per Miu Miu.

Il primo catwalk, per Dior

All’inizio di ottobre, ha destato parecchio clamore la prima passerella di Matilde Lucidi per Dior. Con la sua bellezza semplice e naturale, ha indossato un look che mescola innocenza e carattere: camicia delicata abbinata a una mini gonna, in tonalità chiare e floreali. Un apparizione dal sapore romantico e primaverile, che la modella ha saputo interpretare con la freschezza dei suoi 18 anni appena compiuti. Un esordio che era ipotizzabile, ma non atteso.

La sfilata Miu Miu

Passo deciso, fisico esile e sguardo serio, ecco dopo pochi giorni Matilde Lucidi con uno dei look della collezione SS26 di Miu Miu. Camicia smanicata, gilet e pantalone grigio, in una stratificazione che include cintura intrecciata e foulard che sbuca da sotto.

“Chi mi conosce sa che indosserei questo completo come uniforme ogni giorno” ha scritto lei sui social, dimostrando di apprezzate l’outfit e di averlo trovato congeniale al suo stile.

Lo stile di Matilde Lucidi

Cresciuta a “pane e moda”, per via della mamma Bianca Balti, Matilde Lucidi è uno dei volti più interessanti tra le nuove leve del settore. E’ tecnicamente anche lei una “nepo baby” (una “figlia di”, come Lila Moss, Kaia Gerber o Deva Cassel), tuttavia di lei traspare una voglia autentica di costruirsi un percorso personale partendo dalla propria identità.

Un fisico slanciato, un viso dai lineamenti decisi, uno stile, sfoggiato sui social, che mescola sensualità e anticonformismo. “Bambi”, il suo nomignolo e il suo animale di riferimento: e una certa somiglianza, per via degli occhi da cerbiatta, la si intravede pure.

In passerella ha mostrato una timidezza controllata ma al contempo una sicurezza interiore crescente, frutto probabilmente di un’eredità stilistica familiare ma anche del suo talento personale.

Perché c’è grande interesse su questa modella?

Matilde Lucidi attira grande interesse perché rappresenta una nuova generazione di modelle in cui freschezza e autenticità si uniscono a un’eredità importante. Matilde è la figlia di Bianca Balti, una delle top model italiane più note e amate. Nonostante ciò, la mamma non era con lei a Parigi. Matilde si sta costruendo un percorso personale, mostrando eleganza naturale, riservatezza e un fascino spontaneo che conquista il pubblico. Ogni sua apparizione — come la recente sfilata per Miu Miu e la precedente per Dior — è stata seguita con curiosità, anche perché incarna l’idea di una bellezza contemporanea, giovane ma consapevole.

