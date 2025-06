Matrimoni vip di primavera: ecco i volti tv che sono andati a nozze

Li abbiamo conosciuti in televisione, li vogliamo vedere anche nel loro giorno speciale! Sono tanti i volti della tv che nei mesi scorsi hanno coronato il proprio sogno d’amore. Tra location romantiche, molteplici abiti da sposa, dettagli sontuosi e tantissimi invitati: ecco i matrimoni vip di questa primavera. Dall’ex velina all’ex tronista, l’ex gieffino e l’influencer, la star Disney e la vip inglese, sbirciamo sui social le loro cerimonie nuziali.

Tulle e fiori per la sposa Irene Cioni

L’ex velina di Striscia la Notizia (dal 2013 al 2017) Irene Cioni ha celebrato il suo matrimonio con il fidanzato Giacomo il 26 aprile, in una romantica cerimonia religiosa. La location scelta era elegante e suggestiva, perfetta per un evento intimo ma ricco di charme.

La sposa ha optato per un look nuziale che mescola tradizione e modernità: un abito firmato dalla stilista Elisabetta Polignano (modello Arnoux) in tulle, con corpetto in pizzo ricamato, impreziosito da petali 3D. Scollatura sulla schiena e oblò frontali, il tutto completato da un lungo velo trasparente appuntato elegantemente con uno chignon. Un solo vestito per l’influencer, in linea con il mood raffinato dell’intera giornata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Dal trono all’altare: Andrea Cerioli ha sposato Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, noti al grande pubblico per la loro storia nata a Uomini e Donne nel 2019 (lui tronista, lei corteggiatrice), hanno coronato il loro amore. Sabato 24 maggio 2025, in una cerimonia civile intima nel suggestivo borgo toscano di Valle di Badia (Pisa), si sono detti sì. La loro figlia Allegra ha commosso i partecipanti portando gli anelli. La sposa Arianna ha scelto due abiti firmati Pronovias. Per la cerimonia un abito a sirena in raso di seta con corpetto a cuore, dettaglio steccato sul retro e drappeggio. Per il ricevimento serale ha puntato sul modello Amya della collezione Privée: delicate trasparenze floreali per un bridal outfit che accarezza la silhouette.

Eleganza maschile impeccabile per lo sposo Andrea Cerioli, che ha scelto due look Canali: un completo scuro per la cerimonia e uno smoking con giacca bianca a rever sciallato per la festa serale.

Nozze da star: Demi Lovato ha detto sì

Demi Lovato, celebre cantante ed attrice statunitense nota sin dagli anni Disney, ha sposato il cantautore canadese Jordan “Jutes” Lutes il 25 maggio 2025. Le nozze, celebrate nella tenuta Bellosguardo di Santa Barbara (California), sono state un mix perfetto di romanticismo, haute couture e momenti sofisticati. Per la cerimonia, Demi ha scelto un sontuoso abito couture firmato Vivienne Westwood: in seta satinata bianca perla, con corpetto strutturato a corsetto e scollo off-the-shoulder, e completo di velo a cattedrale in tulle avorio. Durante il ricevimento, la Lovato ha indossato un secondo wedding dress dalla silhouette a colonna, sempre Westwood, chiamato Audrey, in seta avorio con bustier drappeggiato e scenografiche perle a cascata. La star ha poi ulteriormente cambiato look: per l’after-party ha sfoggiato due outfit extra – tra cui un power suit di raso e un mini dress glamour – trasformando il suo matrimonio in un vero show fashion.

Lo sposo Jordan Lutes ha indossato uno smoking Saint Laurent per la cerimonia. L’after-party ha visto la presenza di Paris Hilton in veste di DJ.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato)

Calemme – Antinolfi: matrimonio al GF Vip

Il 7 giugno 2025, nella suggestiva cornice della Costiera Sorrentina (ricevimento al Castello medievale di Castellammare di Stabia), l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e la modella-showgirl Federica Calemme hanno finalmente pronunciato il loro “sì”. Con loro, numerosi amici e volti noti del mondo dello spettacolo: la coppia è nata nel 2021 durante il Grande Fratello Vip.

La sposa ha scelto un sontuoso abito a sirena di Mikela C. Creazioni, in pizzo bianco con giochi di trasparenze e corpetto strapless con stecche a vista. Completavano il look nuziale maniche a guanto removibili, choker coordinato e lungo velo in pizzo. Dopo la cerimonia, Federica ha sorpreso gli ospiti con un cambio d’abito: un sofisticato abito bianco scivolato con scollo all’americana e sensuale nastro sulla schiena nuda. Lo sposo ha indossato un look Bencivenga: sotto al completo blu un insolito gilet bianco. Cravatta navy e gemelli ai polsi completavano l’outfit ricercato di Gianmaria Antinolfi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Nozze vip nel Regno Unito: Megan McKenna e Oliver Burke

Si è sposata Megan McKenna, celebre star televisiva britannica, rinomata food blogger e autrice del best seller Love Gluten Free. Il 7 giugno ha pronunciato il fatidico sì al calciatore scozzese Oliver Burke, in forza al Werder Brema e membro della nazionale scozzese. Cerimonia da sogno presso il lussuoso hotel a cinque stelle Grantley Hall, immerso nella campagna del North Yorkshire, in un’atmosfera intima ed elegante.

Per l’occasione, Megan ha indossato due abiti couture su misura firmati Peter Langner. Per la cerimonia, la sposa ha scelto un romantico abito in mikado di seta dalla silhouette principesca, con voluminosa gonna a pieghe, lungo strascico e corpetto strutturato con stecche a vista, impreziosito da delicate rose in pizzo macramé. A completare il look, un velo a cattedrale decorato con un effetto degradé. In serata, Megan ha sfoggiato un secondo abito più essenziale e sofisticato: un modello a colonna in duchesse di seta con scollatura quadrata, spalline sottili e un’elegante sopra-gonna con pieghe sul retro, ispirato allo stile iconico di Jackie O.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Sveva Alviti: la sposa diva, sui tetti di Roma

Il 10 giugno 2025 l’attrice e modella Sveva Alviti ha sposato l’imprenditore Andrea Bruno in una cerimonia romantica e sofisticata, celebrata nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, nel cuore di Roma. Il ricevimento si è tenuto sulla terrazza panoramica dell’hotel Bulgari, con vista spettacolare sui tetti della capitale. Per il grande giorno, Sveva ha scelto due abiti firmati Alberta Ferretti. Il primo, per la cerimonia, era un elegante modello a sirena senza spalline, dal design essenziale ma ricercato, impreziosito da un maxi fiocco applicato sul retro. Ai piedi décolleté bianche Roger Vivier personalizzate con le sue iniziali e la data delle nozze. Per il ricevimento serale ha indossato un secondo abito, sempre Ferretti: una creazione con schiena scoperta, silhouette aderente e spalle arricchite da delicate piume. Sveva ha completato i suoi bridal look con un bouquet di mughetti, gioielli discreti e, in perfetto stile da diva, occhiali da sole indossati nelle foto post-cerimonia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Guarda nella gallery queste spose vip oppure fai un giro sul nostro profilo Instagram a scovare le foto degli ultimi matrimoni!

