Matrimoni: i voti al look delle invitate vip

Tra i gossip più frequenti ai matrimoni, ci sono le critiche ai vestiti degli invitati. Outfit adeguato? Troppo sexy? Troppo semplice? Il colore è giusto? Se gli invitati sono personaggi famosi, a mettere i vip sulla graticola sono proprio i follower, che si scatenano sui social network.

Scongiurato il peggio (stile Belen al matrimonio di Elisabetta Canalis), ecco la nostra personale pagella a questi invitati celebri. Siete d’accordo?

Anna Dello Russo in Doris S (matrimonio di un’amica)

La giornalista-influencer non resiste alla tentazione di mettersi in mostra e catalizzare l’attenzione. Il vestito è troppo corto e troppo sgargiante.

Esibizionista VOTO 4

Melissa Satta in Atelier Emé (matrimonio di Gloria Patrizi)

Un tailleur dal colore sobrio è ciò che ci vuole per essere eleganti senza rubare la scena alla sposa. E poi chi l’ha detto che ai matrimoni ci si mette per forza un vestito?

Controcorrente VOTO 7

Beatrice Borromeo in Dior (matrimonio Charlotte Casiraghi)

Una scenografica creazione argentea e cangiante: l’abito è adatto al suo ruolo di cognata di Charlotte ed è a nostro avviso pure più bello di quello scelto dalla sposa.

Scenografica VOTO 9

Bianca Atzei in Elisabetta Franchi (matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia)

Il giallo valorizza i lineamenti di Bianca. La tuta dalle maniche svolazzanti esalta la sua silhouette. La cintura scintillante regala il tocco chic con cui questo outfit va “a nozze”.

Delicata VOTO 8

Karen Casiraghi in Armani (matrimonio Space One)

Il vestito non è la prima cosa che colpisce della fidanzata di Rovazzi: con i capelli azzurri, l’outfit scuro è quasi obbligatorio ad una cerimonia. Se scegli uno stilista del genere poi, il più è fatto.

Classica VOTO 7

Paola Iezzi in Etro (matrimonio Max Pezzali e Debora Pelamatti)

L’abito scuro con ricami floreali è perfetto per la cerimonia, ma poco adatto alla personalità di Paola Iezzi che ne risulta ingiustamente appesantita.

Seria VOTO 6

Victoria Beckham in Victoria Beckham (matrimonio Sergio Ramos e Pilar Rubio)

La scelta che lastilista ha fatto per se stessa è alquanto discutibile: l’abito non è bellissimo ma soprattutto è già stato utilizzato da una fotografatissima Meghan Markle. Non c’era nient’altro in collezione?

Copiona VOTO 5

Elisabetta Canalis in Forte Forte (matrimonio di amici)

Scalza e colorata, l’ex velina sceglie un abito a vestaglia che, seppur inusuale per un matrimonio, è perfetto se la cerimonia è informale e sulla spiaggia.

Solare VOTO 8

Pippa Middleton in Kate Spade (matrimonio Lady Gabriella Windsor)

La sorella di Kate sceglie l’azzurro per le nozze reali, abbinando il vestito a scarpe e cerchietto. La nuance è perfetta, il vestito un po’ mortificante ma trattandosi di Royal Family…

Sobria VOTO 6

Cristina Chiabotto in Atelier Emè (matrimonio di un’amica)

L’ex Miss Italia sceglie una creazione romantica verde menta corredata di volant. La stranezza nel suo caso è l’uso dei sandali senza tacco: concesso ai matrimoni solo se, come lei, si è alti 1,82 m…. è il vostro caso?

Altezza mezza bellezza VOTO 7

