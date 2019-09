Matrimonio d’amore per l’ex della Ferragni

Fanno bene al cuore le foto di Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil nel giorno del loro (secondo) matrimonio. La modella francese e l’imprenditore, ex fidanzato e ex storico socio di Chiara Ferragni, si sono sposati il 31 agosto davanti a parenti e amici, al castello di Segalari a Castagneto Carducci, in Toscana.

La coppia aveva già detto sì a gennaio 2018 in California. Allora erano presenti solo loro due, che avevano così voluto suggellare il loro amore con una cerimonia iper-privata, adesso invece è stato il momento della festa vera, circondati dagli affetti più cari. Splendida e innamoratissima la sposa, con un abito Armani Privé creato su misura dalla gonna ampia e dal bustino avvitato. Come se non brillasse abbastanza, Gabrielle ha indossato luminosi gioielli Chopard. Per il party, Gabrille Caunesil ha dato libero sfogo a tutta la sua sensualità, con un aderente vestito di paillettes dallo scollo profondissimo.

Diversi gli ospiti famosi presenti, da Paola Turani a Mariano Di Vaio ma l’evento, per quanto sontuoso, colpisce soprattutto la purezza dei sentimenti che traspare.

Impossibile non notare come il matrimonio si sia svolto proprio nel weekend in cui Chiara Ferragni e Fedez festeggiavano – come al solito in grande stile – il primo anniversario di nozze a Portofino, creando sui social un bizzarro gioco di foto alternate di Chiara e Gabrielle, entrambe vestite da sposa.

Se la Ferragni non nasconde la sua passione per il lusso, Gabrille Caunesil ci tiene a mettere in chiaro che lei e Riccardo Pozzoli sono due anime semplici, scrivendo su Instagram: “Come al nostro matrimonio in California, eccoci adesso mentre torniamo a casa nel nostro van, col mio vestito da sposa dietro. Certe cose sono cambiate ma noi rimaniamo gli stessi”.

