Diletta Leotta e l’abito da sposa trasformista: ecco i dettagli

I pizzi per cerimonia e ricevimento, i due minidress per il white party, le frange preziose per i balli

E’ ufficiale: Diletta Leotta e Loris Karius sono marito e moglie. Quello della conduttrice e del calciatore era il matrimonio vip più atteso dell’anno: le aspettative non sono state disattese. Dopo un party di benvenuto nella sera di venerdì, il sì è andato in scena al tramonto del 22 giugno, sull’isola di Vulcano. Finita la cerimonia gli sposi hanno intrattenuto gli ospiti fino a tarda notte. Nel suo weekend nuziale, la Leotta ha cambiato diversi look: eccoli nei dettagli.

L’abito trasformista

E’ composto da tre pezzi l’abito da sposa trasformista di Diletta Leotta, realizzato su misura da Atelier Emé. Un vestito a sirena in pizzo, che fa da base alla creazione poi mostrata dalla sposa durante il ricevimento. Un bolero a maniche lunghe con collo alto che abbraccia le forme della conduttrice. Il focus è sulla scollatura posteriore, con la schiena stretta in un corsetto steccato. Infine una sovragonna amovibile, vaporosa e semitrasparente, costruita insieme al bustier, in modo da nasconderne l’allacciatura sul retro: Diletta l’ha indossata nella prima parte della cerimonia, insieme al velo. Proprio sul tulle, l’ultima chicca di questo outfit studiato nei minimi particolari: la romantica scritta “All I ever wanted”, ricamata in stampatello. “Ciò che ho sempre desiderato”, a rappresentare il momento di felicità regalato da questo matrimonio, che suggella l’amore con Loris Karius.

Con i cristalli per i balli

Dopo aver trasformato l’abito della cerimonia, rimuovendo parte del top, Diletta Leotta si è cambiata, per poter ballare senza impiccio insieme ai suoi ospiti. Il minidress d’ispirazione Charleston anni Venti è interamente ricoperto di cristalli. Il profondo scollo a V e le lunghe frange-gioiello lo rendono un capo tanto provocante quanto comodo per muoversi. Ci pensa Chiara Ferragni, unica delle invitate vip ad aver sfoggiato due look durante la serata, a postare un video dove lei, la sposa ed Elodie si dimenano abbracciate sul dancefloor. Sorridenti e felicissime, le tre sono più belle che mai.

Due look al white party

La cerimonia, con successivo ricevimento, è stata senza dubbio il momento più atteso dell’intero weekend nuziale. Per accogliere però i loro ospiti a Vulcano, Diletta Leotta e Loris Karius hanno organizzato una festa anche nella serata di venerdì. Il tema? White party. All’evento tutti i presenti sono dunque stati invitati a vestirsi di bianco: un colpo d’occhio non indifferente, con gli scorci della magnifica isola come sfondo. Due i look per la sposa, firmati anche in questo caso Atelier Emé. Per il benvenuto la Leotta ha optato per un minidress di raso bianco con bustino steccato e gonna drappeggiata con strascico: sensualmente romantica. Dopo qualche ora ecco una mise ancora più sexy. L’abitino in tulle, con manicotti coordinati, era abbinato a un paio di accattivanti sandali a spirale di Le Silla, con candide rose che si arrampicavano sui polpacci. Guarda nella gallery tutti gli outfit nuziali di Diletta Leotta.

