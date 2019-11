Matrimonio in vista per Federica Panicucci? Ecco l’anello

Indovino? Ti ha chiesto di sposarlo? – Bellissimi! Complimenti! Ma anche per l’anello – Ti ha fatto la proposta – Un anello di fidanzamento!!!! Siiiiiii che meraviglia!!!!! Tantissimi auguri di cuore siete una coppia splendida!!!! – A vedere dell’anello sembra una proposta di matrimonio Federica!! I follower non hanno dubbi, c’è aria di fiori d’arancio per Federica Panicucci e Marco Bacini.

In effetti nella foto postata su Instagram dalla conduttrice gli indizi ci sono tutti. Loro due abbracciati, visibilmente felici e, in primo piano al dito di Federica Panicucci, un enorme diamante a forma di pera. Come se non bastasse, lei scrive: “Quando si dice un weekend speciale… LoveU @marcobacini”. Se si è follemente innamorati, cosa c’è di più speciale di una proposta di matrimonio?

Il regalo di compleanno per Federica Panicucci sarebbe dunque arrivato con qualche giorno di ritardo, durante un romantico fine settimana a Cannes. Prima la festa organizzata a Milano con tanti amici vip, poi la fuga a due con tanto di solitario. A dire il vero, negli ultimi due anni Federica ha sempre sfoggiato, insieme a una fedina di diamanti, un altro prezioso brillocco sull’anulare, pare ricevuto da Marco per il cinquantesimo compleanno. L’altro modello era più discreto ma qui Bacini ha fatto davvero le cose in grande. Sotto gli occhiali scuri (Saint Laurent per lei) i loro occhi sembrano brillare tanto quanto l’anello che Federica mostra con orgoglio.

