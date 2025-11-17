Il matrimonio di Marcelo Burlon, testimone Achille Lauro

Marcelo Burlon ha detto sì. Il creativo italo-argentino, volto iconico della moda e della nightlife meneghina, ha celebrato l’unione civile con il compagno Bratislav Tasic, trasformando una giornata di pioggia milanese in una cartolina romantica e ultra-fashion. Per chi segue la storia e lo stile di Burlon, questo è un momento storico. Una celebrazione d’amore, ma anche di identità, creatività e comunità.

Chi è Marcelo Burlon

PR geniale nella Milano dei Duemila, dj, art director, figura-ponte tra club culture e moda, Marcelo Burlon è uno dei creativi più influenti della sua generazione. Con il brand County of Milan (da lui fondato e poi venduto) ha conquistato celebrity, fashion editor e ragazzi di mezzo mondo, grazie a grafiche iconiche e contaminazioni culturali senza regole.

Il suo stile? Visionario, camaleontico, magnetico. Esattamente la stessa energia che ha portato anche nel suo giorno più importante. E non poteva che essere Milano il teatro di questa unione.

Le nozze con i cani a Palazzo Reale

A sancire l’unione civile è stato l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, all’interno della splendida cornice di Palazzo Reale. Una cerimonia intima ma piena di calore, con amici stretti, collaboratori e affetti veri. Immancabili i tre cani della coppia, Reina, Noa e Kosta, che hanno accompagnato gli sposi come piccoli family members a quattro zampe. Tenuti al guinzaglio e poi presenti anche nella Sala degli Specchi, Burlon li ha definiti “i nostri figli preziosi” sui social.

I festeggiamenti vista Duomo

Terminata la cerimonia, Marcelo Burlon e Bratislav Tasic hanno posato per le foto ricordo in Piazza Duomo, mano nella mano sotto il profilo iconico della cattedrale. Poi il festeggiamento da Giacomo Arengario, dove si è svolto il taglio della torta con vista sulla piazza più importante di Milano.

Ed ecco il momento più inaspettato e divertente: la coppia ha approfittato del brindisi per lanciare fiori dalla terrazza ai passanti sotto, trasformando il centro di Milano in un set da commedia romantica.

Infine, per non farsi mancare un tocco “urban real life”, i due hanno deciso di rientrare a casa… in metropolitana: smoking, cani, canti accorati e un vagone pieno di passeggeri stupiti che non dimenticheranno facilmente la scena.

Il look: Moschino per due

Per il sì, Marcelo Burlon e Bratislav Tasic hanno scelto look coordinati firmati Moschino. Smoking neri impeccabili, camicia bianca, papillon e un dettaglio poetico: una rosa gioiello appuntata sul bavero. L’etichetta personalizzata all’interno delle giacche è un omaggio pensato per questo giorno dall’amico e direttore creativo Adrian Appiolaza (conterraneo di Burlon).

Stile pulito, elegante, con la giusta dose di teatralità che appartiene da sempre al mondo Burlon. Le foto mostrano rever impeccabili, silhouette sartoriali e un’eleganza gemella che è anche dichiarazione d’amore. Il tocco irriverente? Il taglio di capelli di Marcelo, che mantiene sul retro lo scalpo folto e biondo, a contrasto con le sue tonalità castane.

Il testimone: Achille Lauro

Tra i testimoni, un nome che non passa inosservato: Achille Lauro. Legame fortissimo, quello tra lui e Marcelo Burlon, che affonda le radici nelle notti dei club milanesi, quando la creatività sbocciava tra DJ set, performance e nuovi linguaggi artistici.

Il loro sodalizio professionale è esploso nel 2017 con il video di Thoiry RMX, quando più di duemila ragazzi invasero Piazza Duomo per cantare il brano: dietro quell’energia c’era la visione di Burlon. Oggi, Lauro era lì, accanto agli sposi, insieme ad altri artisti e creativi amici della coppia.

