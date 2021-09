Matrimonio di settembre: nobili, attrici, modelle… ecco chi ha detto sì

La calma dopo la frenesia estiva, il clima mite dopo il caldo, la magia dell’autunno che si avvicina. Settembre è considerato il mese della rinascita e degli inizi. Quale momento migliore dunque per un matrimonio? Sono tante le coppie che scelgono questo periodo per cominciare un cammino di vita insieme e sposarsi, vip compresi. Due nobili (e il fratello di una reale), una top model e una famosa attrice: sono queste le nozze da star che hanno invaso le cronache rosa nel mese di settembre 2021.

La nipote del principe Carlo

Partiamo dalle spose royal. Voliamo in Inghilterra, nell’Oxfordshire, per il matrimonio di Lady India Hicks. La nipote e figlioccia del principe Carlo aveva detto che non si sarebbe mai sposata e invece a 54 anni, con cinque figli, ha detto sì all’amore di una vita, David Flint Wood. Due gli abiti scelti da India, un elegantissimo vestito al polpaccio con gonna a ruota di Emilia Wickstead per la cerimonia e un modello a sirena di Naeem Khan per il party.

Maria Annunciata sposa in Valentino

Evento zeppo di personaggi famosi (da Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi a Margherita Missoni) per il grande giorno di Maria Annunciata del Liechtenstein. Cerimonia e ricevimento si sono svolti a Vienna, davanti a circa 80 invitati. La figlia maggiore del principe Nikolaus di Liechtenstein ha sposato il commoner Emanuele Musini, imprenditore nel mondo delle start-up. Per lei un abito Valentino con lo scollo a barchetta e voluminose maniche a palloncino. In testa Maria Annunciata portava una tiara di famiglia del XIX secolo, che poggiava su un velo corto con applicazioni floreali.

Il fratello di Kate Middleton

Sono pochissimi i dettagli trapelati sul matrimonio di James Middleton e Alizée Thevenet. Il fratello di Kate Middleton e l’ormai moglie hanno scelto il lussuoso Chateau Leoube, nel villaggio di Bormes-les-Mimosas, in Provenza. Pare che i duchi di Cambridge con i tre figli siano voltati in Francia per il grande evento ma, anche qui, nulla è dato sapere. Alizée ha indossato il vestito da sposa della suocera, Carole Middleton, un modello country-chic, perfetto per la cornice bucolica circostante.

La modella e il figlio del vicepresidente

Jasmine Tookes e Juan David Borrero non hanno sangue blu nelle vene ma il loro matrimonio (QUI i dettagli) non ha niente da invidiare a un royal wedding. Lei è una supermodella, lui il figlio del vicepresidente dell’Ecuador. Il loro sogno è stato coronato a Quito, dove l’Angelo di Victoria’s Secret era una visione con un vestito principesco di Zuhair Murad. L’abito da sposa, ispirato a quello di Grace Kelly, aveva un carattere “trasformista”. Durante il party infatti Jasmine ha rimosso l’ampia gonna svasata per lasciare il posto a una silhouette sexy che scivolava sul corpo.

L’attrice come una fata nel bosco

Passiamo infine al matrimonio di Lily Collins. Sembra ambientato in un mondo di fate e folletti il grande giorno dell’attrice e del regista Charlie McDowell. Le cascate, gli alberi rigogliosi, i prati verdeggianti: nella natura di Dunton Hot Springs, in Colorado, Lilly appare come una principessa nel suo look firmato Ralph Lauren. Il vestito in pizzo col collo alto è abbinato a una cappa dallo strascico lunghissimo, realizzata nello stesso tessuto. “Non non mai stata tanto felice”, ha scritto lei su Instagram. Fiori d’arancio in arrivo? Lasciati ispirare dai matrimoni delle star.

