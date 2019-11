Matteo Salvini contro le sardine tira fuori il tonno

Matteo Salvini fatica a digerire il successo del movimento “sardine” che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Italia. Ma da buon conoscitore della comunicazione, sa che per affrontare un nemico non sempre è necessaria la parola. Ed è per questo che durante il suo ultimo comizio a Rimini, per sponsorizzare la candidatura di Lucia Borgonzoni a presidente della Regione Emilia-Romagna, ha scelto di indossare immediatamente un capo d’abbigliamento un po’ particolare.

Chiamato a inaugurare il nuovo circolo della Lega a Rimini, Salvini si è presentato con indosso una delle sue felpe. Davanti c’era ovviamente la città d’appartenenza, Rimini, ma poi anche un disegno che è saltato subito all’occhio dei suoi sostenitori (ma non solo loro). Si trattava di un tonno che a bocca spalancata si apprestava a mangiarsi un banco di sardine.

D’altronde non è la prima volta che Salvini si lancia contro le sardine. Prima della felpa aveva già aizzato contro il movimento i gatti, invitando i propri followers a postare immagini di mici. Poi, sempre attraverso i social social, ha scatenato i cuochi. “Adoro le manifestazioni pacifiche”, aveva scritto in maniera sibillina. Ma nello stesso post ha inserito una eloquente immagine di sardine fritte. Fino ad arrivare ad indossare il messaggio con la felpa di tonno.

La felpa anti sardine di Matteo Salvini è un regalo

Un sottile messaggio politico quello di Matteo Salvini dato che a poche centinaia di metri c’erano proprio le sardine di Rimini che manifestavano contro di lui. A realizzare la felpa blu di Matteo Salvini sono stati alcuni operatori del porto e del settore ittico di Rimini. L’occasione è stata durante un pranzo al Club Nautico della città romagnola. Non è chiaro se il capo indossato da Matteo Salvini diventerà oggetto di vendita tra i gadget del leader della Lega durante i comizi da Pontida in giù.

Related Posts