Megan Fox e la macchia rossa sul vestito che fa discutere il web

L'attrice, sexy in Nensi Dojaka, ha accompagnato Machine Gun Kelly alla proiezione del docufilm "Life in pink"

Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno un forte legame con il sangue. Quando lui le ha fatto la proposta di matrimonio a Puerto Rico, i due hanno bevuto il sangue l’uno dell’altra per suggellare la promessa di amore eterno (QUI foto e dettagli). Qualche settimana fa il cantante si è invece presentato a un evento con un orecchino a forma di siringa da cui grondava del plasma: la fidanzata non ha perso occasione per un assaggino. Adesso la sostanza rossa sembra essere ancora protagonista… o no?

Barbie e Ken sul red carpet

L’approccio fashion di Megan Fox e Machine Gun Kelly è sopra le righe. Il rapper e l’attrice si vestono spesso abbinati. Lui, con i tatuaggi in bella vista e i tanti orecchini, alterna proposte dark a outfit iper colorati. Lei opta invece per mindiress e abiti aderenti che sottolineano il corpo perfetto, enfatizzando il décolleté. In questi giorni il cantante sta lanciando il suo documentario autobiografico, Life in pink, e ovviamente la coppia ha preso una virata… rosa. Entrambi con i capelli sulle tonalità del fucsia, si sono presentati alla première newyorchese con due look a tema. Crop top materico bicolore per Machine Gun, abitino confettoso di Nensi Dojaka per Megan: i due sembrano Barbie e Ken in carne e ossa.

La macchia sospetta

Megan e il futuro marito hanno posato, abbracciati e innamorati, sul red carpet. Dopo la proiezione Megan Fox e Machine Gun Kelly sono andati a cena nella Grande Mela. All’uscita dal ristorante i paparazzi hanno scattato all’impazzata, immortalando anche il vestito di Megan macchiato di rosso proprio ad altezza inguine. Online i commenti non si sono fatti attendere. Che macchia è? – Megan ha il ciclo? – Sarà sangue mestruale. In effetti la posizione dell’alone lascia spazio ai dubbi. Considerando però che all’arrivo alla proiezione l’abito era candido e che successivamente i due sono andati a cena è più probabile che si tratti di ketchup o di qualche altra salsa. Voi cosa ne pensate?

