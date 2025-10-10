Meghan Markle e Kate Middleton finalmente unite, contro l’AI e gli smartphone

Dopo anni di tensioni e frecciatine a distanza, Meghan Markle e Kate Middleton sembrano finalmente d’accordo su qualcosa. Seppur a migliaia di chilometri di distanza, le due donne più osservate della Royal Family britannica si ritrovano unite, almeno nel pensiero, su un tema cruciale: proteggere i bambini dai rischi della tecnologia, dell’AI e degli smartphone.

Meghan Markle: sensualità e consapevolezza al gala di New York

Negli Stati Uniti, Meghan Markle ha partecipato insieme al principe Harry al gala Project Healthy Minds, dove la coppia ha annunciato una nuova partnership per tutelare i minori dai pericoli dell’intelligenza artificiale e del mondo digitale.

Dal palco, la duchessa di Sussex ha parlato della necessità di “creare spazi online più sicuri e umani per i nostri figli”, ribadendo l’impegno della fondazione Archewell su questi temi.

Per l’occasione, la mamma di Archie e Lilibet ha puntato su un look tanto elegante quanto deciso: un tailleur Giorgio Armani nero, caratterizzato da una scollatura sensuale e da linee fluide. Una scelta che unisce autorità e femminilità, perfetta per la serata e coerente con il messaggio di forza e consapevolezza che la duchessa vuole trasmettere. Una scollatura un po’ troppo audace per una royal, ma che ben si addice a chi ha rinunciato ufficialmente ai doveri di corte, come Meghan.

Kate Middleton: eleganza e riuso consapevole a Oxford

Nel Regno Unito, invece, Kate Middleton ha affrontato lo stesso tema da un’altra prospettiva. Nel suo saggio The Power of Human Connection in a Distracted World, scritto insieme al professor Robert Waldinger, la principessa del Galles ha espresso la propria preoccupazione per l’uso precoce degli smartphone tra i bambini.

“L’infanzia va protetta, non accelerata”, ha scritto Kate, invitando i genitori a non cedere alla pressione del digitale. I suoi figli, al momento, non possiedono uno smartphone.

Per partecipare all’incontro con le famiglie dell’organizzazione no profit Home-Start, la mamma di George, Charlotte e Louis ha scelto un tailleur verde oliva firmato Victoria Beckham, già indossato a maggio di quest’anno. Un look sobrio e raffinato, perfettamente adeguato al contesto e in linea con il suo stile: attenzione al riuso, eleganza misurata e quella sobrietà british che la rende un punto di riferimento globale di moda sostenibile.

Due tailleur, due stili, un solo messaggio

Due donne, due regine di stile e, per una volta, sulla stessa lunghezza d’onda: contro gli eccessi della tecnologia e a favore di un futuro più umano per i propri figli e per tutte le generazioni future.

Entrambe hanno scelto di apparire in tailleur, simbolo di potere femminile e autorevolezza. Una coincidenza sul look che racconta molto più di un semplice outfit: Meghan Markle e Kate Middleton restano diverse (una più moderna e disinvolta, l’altra più classica e istituzionale) ma condividono lo stesso intento e persino lo stesso linguaggio stilistico, quello dell’eleganza consapevole.

