Meghan Markle, ecco cosa significa quel vestito viola

Prima uscita pubblica per Meghan Markle dopo l’intervista che ha scioccato i sudditi, in cui ha rivelato il suo stato d’animo in questi mesi e le pressioni subite dalla stampa. La duchessa di Sussex è intervenuta al vertice One Young World del 2019, a Kensington, senza il marito. Un’apparizione all’insegna del viola: non proprio un colore qualsiasi.

I capelli sciolti a proteggere il viso, le mani nervose che scostano le ciocche, Meghan Markle senza il principe Harry appare più vulnerabile e i suoi gesti tradiscono lo stato d’animo. Eppure la duchessa anche in questa occasione mostra di avere grandi doti comunicative, a cominciare dall’outfit.

Il vestito della linea Babaton di Aritzia, già indossato in gravidanza, costa circa 120 euro: una cifra accessibile, un capo riciclato, un taglio lungo adatto all’occasione. Ma non comunica solo questo. Il viola è la mediazione tra la passionalità del rosso e la trascendenza del blu. E’ sinonimo di intelligenza e prudenza, umiltà e saggezza: siamo sicuri che non sia stata una scelta casuale per Meghan Markle.

