Meghan Markle diva sul red carpet a Los Angeles: l’abito è sensuale

Libera uscita per la duchessa di Sussex che, all'evento di "Variety", incanta con il look

Serata il libera uscita per Meghan Markle. La duchessa di Sussex ha lasciato a casa il marito, il principe Harry, e i figli, Archie e Lilibet, per presenziare all’evento “Power of Women”, organizzato dal magazine Variety. La manifestazione riconosce il valore delle donne nel mondo dello spettacolo: lei è stata premiata l’anno scorso e in questa edizione ha voluto essere presente per dare il suo supporto. Il suo outfit è da diva hollywoodiana.

La vita in California

Prosegue a gonfie vele la vita in California di Meghan Markle e del principe Harry. Nella loro villa di Montecito, i due vivono da star, circondati dagli amici famosi. Quello dei duchi di Sussex è un lifestyle lontano anni luce dalle abitudini britanniche. Smessi i panni da senior royal, Harry e Meghan non hanno più vincoli di lavoro e non devo rendere conto a nessuno, nemmeno ai sudditi, che fanno puntualmente i conti in tasca alla Royal Family. Ogni giorno escono indiscrezioni sulla coppia reale e tutto sembra voler aumentare il divario tra il principe e la sua famiglia di origine. Secondo gli ultimi gossip, Meghan avrebbe avvicinato Harry alle abitudini dei vip americani, facendo seguire il marito da un team del benessere. Il personal trainer, il mental coach, il fisioterapista: per la Markle il giusto funzionamento di mente e spirito è fondamentale.

L’outfit sensuale

Che Meghan Markle abbia sempre amato essere considerata una celebrità non è una novità. Secondo la stampa inglese, dover stare sempre un passo indietro rispetto a Kate Middleton non le è mai andato bene, la vita di palazzo le stava alquanto stretta. Anche in quanto a look. Il rigido dress code, le scelte low cost, il riciclo forzato: troppi vincoli per la duchessa, molto modaiola e alquanto spendacciona. Sul red carpet dell’evento di Variety Meghan è una vera diva. La royal si è presentata con un look molto elegante e anche un po’ sensuale. L’abito beige di Proenza Schouler (1.280 euro) ha un lungo spacco centrale ma è il monospalla che lascia scoperta la pelle a creare un effetto malizioso. Sono neri gli accessori, dalla clutch intrecciata alle alte pump di Aquazzura (725 euro).

Il beauty look

Sorride Meghan Markle sul red carpet. Il suo charme e la sua naturalezza davanti ai flash dei fotografi sono innegabili. Il beauty look sottolinea la sua bellezza. I capelli scuri sono elegantemente raccolti in uno chignon molto tirato. Il make-up semplice punta ad enfatizzare gli occhi e le lunghe ciglia. Il blush sulle guance le conferisce un effetto shiny mentre le labbra sono al naturale. Sono minimal anche i preziosi, dai decreti orecchini a cerchio al bracciale Love di Cartier (8.100 euro), suo must, fino alla fede nunziale (non indossava il grande anello di fidanzamento). Basta tiare e gioielli pomposi: in questo evento che non ha nulla a che fare con la nobiltà l’ex attrice può però fare, finalmente, la… regina.

