Meghan Markle in giardino con la felpa di Lady Diana

La duchessa Meghan Markle torna a far parlare di sé, questa volta con un tributo a Lady Diana. Con un look studiato nei minimi dettagli, Meghan fonde il passato con il presente, regalando agli appassionati di moda un’interpretazione moderna di uno stile iconico e omaggiando ancora una volta l’amata mamma del principe Harry. Le malelingue però non mancano.

Nel giardino della villa

“Una piccola pausa dal lavoro per godermi il weekend” scrive Meghan Markle su Instagram. Schiva e molto riservata, tanto da aver deciso nel 2020 di trasferirsi negli Stati Uniti insieme al marito, il principe Harry, nella speranza di non essere più al centro del gossip, la Markle non ha mai nascosto il suo desiderio di privacy. In realtà negli ultimi tempi la duchessa di Sussex è tornata a essere molto presente sulla scena mediatica. Nel fine settimana appena trascorso, Meghan si è dedicata alla cura del suo giardino nella villa di Montecito, in California, documentando tutto sul suo profilo social. Nella residenza da 14 milioni di dollari, dove vive con Harry e i due figli, Archie e Lilibet Diana, la royal coltiva frutta e verdura, senza tralasciare gli splendidi fiori. Dopo aver raccolto delle arance, ha fatto una salutare spremuta direttamente sul tavolo all’aperto.

La felpa dell’università

Nel video social è impossibile non notare gli accessori al polso di Meghan Markle, intenta a spremere le arance. Tra i bracciali, spicca l’orologio Tank di Cartier in oro giallo. Appartenuto a Lady Diana, è stato donato dal principe Harry alla moglie. Lei non se ne separa mai e lo sfoggia con orgoglio, omaggiando la suocera scomparsa prematuramente. Ma è un altro il particolare del look di Meghan in giardino a catturare maggiormente l’attenzione. Lei si riprende con il telefonino mentre sorride: il sole caldo alle sue spalle, la natura in fiore e una felpa che è impossibile non riconoscere. La duchessa indossa infatti la sweatshirt viola della Northwestern University, uno dei più prestigiosi college a stelle e strisce, con sede vicino a Chicago. Nel 2003 Meghan si è laureata nell’ateneo; appare dunque abbastanza scontato che possa optare per un outfit dedicato alla sua alma mater. Eppure…

Look… strategico?

Eppure, per chi ha un minimo di conoscenza della storia del costume e un’infarinatura di gossip, la felpa di Meghan Markle ha subito riportato alla mente un’immagine iconica di Lady Diana. Nel 1995 la principessa del Galles aveva visitato l’università americana, per un progetto di raccolta fondi contro il cancro. L’anno dopo aveva sfoggiato il capo, presumibilmente ricevuto in regalo al campus, durante un’uscita privata. Lady D, che nel tempo ha saputo creare look indimenticabili, l’aveva abbinata a un paio di cortissimi ciclisti bianchi che svelavano le gambe toniche, calzini in spugna, sneakers e occhiali da sole effetto tartaruga. In mano stringeva una borsa Gucci: lanciata sul mercato nel 1991, ha nel frattempo preso il suo nome, Diana.

Un’immagine che fa parte dell’immaginario collettivo e che Meghan Markle ha voluto ricreare, sicuramente per omaggiare la suocera scomparsa ma, vociferano i maligni, anche per focalizzare l’attenzione su di sé. A marzo uscirà infatti la sua nuova serie televisiva: la duchessa porterà gli spettatori all’interno della sua casa da sogno e della sua vita agiata, tra ricette e consigli di stile. L’aspettativa del pubblico non sembra essere alle stelle, si dice di conseguenza che lei abbia scelto questo outfit per creare hype e curiosità.

Duchessa di stile

Di certo, Meghan Markle non fa nulla a caso, i suoi look sono iper calcolati. Sul red carpet sorprende e seduce: nelle poche apparizioni pubbliche mixa tradizione e innovazione, tra mise audaci e omaggi alle icone del passato, senza dimenticarsi di abbracciare le tendenze moderne. Nelle rare occasioni in cui viene ripresa nella sua quotidianità, si accerta di avere sempre gli outfit giusti, tra lusso e scelte consapevoli. Sebbene da molti criticata, il suo ruolo di icona di stile è innegabile: imitata in tutto il mondo, è capace di mandare sold out in poche ore abiti e accessori.

Il trend di Lady Diana

Adesso, con il look in giardino, Meghan Markle ha confermato uno dei trend più in voga degli ultimi anni, quello delle felpe grafiche e oversize. Una tendenza nata decenni fa e che proprio Lady Diana aveva contribuito a creare. Da quella di Harvard a quella della compagnia aerea Virgin Atlantic, passando ovviamente per il già citato e ultra-famoso modello con il logo della Northwestern, la principessa del Galles aveva fatto della sweatshirt un suo tratto distintivo negli anni successivi al divorzio dall’allora principe Carlo. Meghan omaggia la suocera con una scelta scaltra: cosa ne pensate? Guardate il confronto della gallery.

Related Posts