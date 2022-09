Meghan Markle, microfono nascosto all’incontro con William e Kate?

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Da copiare un voto al colore 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Per un attimo tutti hanno pensato che fosse successo il miracolo. All’indomani della morte della regina Elisabetta, Meghan Markle, il principe Harry, Kate Middleton e il principe William si sono riunti dopo oltre due anni per un saluto ai sudditi radunati al di fuori del Castello di Windsor. E’ sembrato un primo, timido, segnale di disgelo, ma è stata solo un’illusione durata poco. Le voci che arrivano da palazzo parlano di distacco e freddezza. Inoltre, in molti hanno notato un dettaglio inquietante nel look della Duchessa di Sussex che, sembra, potrebbe aver nascosto un microfono sotto al vestito.

L’incontro con i sudditi

L’incontro con i britannici fuori dal Castello di Windsor si è svolto in maniera sobria e composta. Qualche sorriso, strette di mano alle persone e poche parole tra i duchi di Sussex e i principi del Galles. Meghan Markle e il principe Harry si sono tenuti per mano mentre Kate Middleton e il principe William si sono attenuti al protocollo evitando effusioni, proprio come avrebbe voluto la regina Elisabetta.

I look degli ex Fab Four

Sobrietà, rigore ed eleganza sono state le parole chiave nella scelta degli outfit per il saluto ai sudditi. Meghan Markle ha indossato un abito nero, come richiede l’occasione, molto sobrio e discreto, con scollo a barca, manica sopra il gomito e gonna svasata midi. Unico tocco sopra le righe, tanto per rimarcare la propria personalità, il tacco tartarugato delle scarpe Sarah Flint. Kate Middleton, novella principessa del Galles (titolo che è appartenuto anche a Lady Diana), ha scelto un tubino nero a manica lunga e décolleté ai piedi. Completo scuro con cravatta per il principe William come per suo fratello Harry, che pare abbia rimpianto di non poter indossare l’uniforme militare.

Meghan Markle nasconde un microfono?

Subito dopo l’uscita pubblica, una voce ha iniziato a serpeggiare sui social. Meghan Markle aveva un microfono nascosto sotto al vestito? E’ un’ipotesi che ci ha messo poco a trovare ascolto, rimbalzando di bocca in bocca. Una piega squadrata all’altezza del fianco sembra rivelare la presenza del device sotto la stoffa. Alcuni ipotizzano che la Duchessa di Sussex abbia approfittato della circostanza per registrare contenuti da diffondere nel suo documentario per Netflix.

Una fonte vicina a Meghan Markle smentisce categoricamente a Page Six: “E’ folle, ovviamente non è vero”. Certo è difficile credere sia arrivata a tanto, consapevole che un gesto del genere decreterebbe la fine dei rapporti tra la sua famiglia e il resto dei royal. Il dubbio, però, resta. Guarda le foto e fatti la tua idea…

