Meghan Markle ricicla l’abito con la maxi scollatura e fa discutere per i capelli

Da quando, nel 2020, si è trasferita in California con il principe Harry, Meghan Markle si fa vedere poco in giro. O meglio, sceglie accuratamente gli eventi a cui presenziare, senza gli obblighi imposti dalla royal family. Qualche happening di lavoro e un po’ di charity, intervallati da lunghi periodi lontano dai riflettori, per concentrarsi sui due figli e sul marito: è questa la vita che la duchessa di Sussex si è ritagliata. Lei ora non deve più sottostare nemmeno ai diktat di Buckingham Palace per quanto riguarda i look e l’ha dimostrato nel corso di una serata di gala a Los Angeles.

Riciclo sul red carpet

Riciclare i look, arte nobile che spetta alle reali d’Europa. Kate Middleton è sicuramente la portabandiera di questo trend ma le altre non stanno a guardare. Una scelta necessaria in tempi in cui le case reali vengono da molti percepite come superflue, antiquate e alquanto onerose. Meghan Markle e il principe Harry ora guadagnano (tanto!) grazie ai loro progetti imprenditoriali ma, in quanto personaggi pubblici, ci tengono a fare bella figura agli occhi del pubblico. Questo si traduce anche nel riproporre gli stessi look. La Markle ha partecipato a una serata di raccolti fondi del Childen’s Hospital di Los Angeles, sfoggiando per l’occasione lo stesso red dress indossato nel 2021, togliendo però il pomposo strascico.

L’abito infuocato

Ricalato sì ma che audacia! Non è un vestito che passa inosservato quello di Meghan Markle alla soirée di beneficenza. Il modello rosso fuoco, realizzato da Carolina Herrera, ha un profondo spacco centrale, che sale fino a metà coscia. La malizia però è anche sul busto con uno scollo tondo che scende fino a metà ventre, due spalline sottili e le coppe cucite con un motivo ad anello che cattura lo sguardo. Sensualità anche nelle scarpe, un paio di sandali in camoscio dal tacco altissimo di Aquazzura, con i cinturini sottili che avvolgono il piede.

Il precedente

L’abito era già stato indossato dalla duchessa di Sussex nel novembre del 2021, a New York, in occasione del Veterans Day, la festività che onora i veterani delle forza armate statunitensi. Al tempo, al fianco di Meghan, c’era il marito Harry. Lei aveva partorito la sua secondogenita, Lilibet Diana, da pochi mesi e in questa uscita pubblica aveva mostrato la sua forma ritrovata dopo la gravidanza e confermato la solidità del rapporto con il suo principe. Questa volta Meghan Markle ha presenziato da sola, circondata però da tanti amici famosi.

I capelli “da spiaggia”

Sul tappeto rosso losangelino Meghan Markle non si è tirata indietro davanti ai fotografi. La duchessa è apparsa raggiante, regalando anche scorci di gambe nude mentre avanzava per gli scatti di rito. La rigidità imposta dal protocollo reale è acqua passata: in posa con l’amica Kelly McKee si è lasciata andare alle smancerie. Mano nella mano, occhi negli occhi, sorrisi e complicità per le due. E’ una Meghan rilassata e lo si evince anche dal beauty look. Sono principalmente i capelli a far parlare. Le beach waves, le onde da spiaggia, sono un classico della bella stagione. Mosse, spettinate e al naturale, rendono boho ogni look. Ma funzionano sul red carpet, abbinate a un abito tanto formale? “E’ perfetta”, scrive un follower. “Sempre peggio”, ribatte un altro. Anche il make-up è ridotto all’osso, con poco più di un po’ di mascara e un velo di rossetto nude. Sulle guance c’è però un illuminante, effetto abbronzatura. Nostalgia dell’estate, Meghan?

